MAY istediğini aldı 1-2

Stat: Lefkoşa Atatürk

Hakemler: Turgay Misk, İsmail Egeli, Necmi Bulut

Göçmenköy: Ali Duvarcı, Fikret, Cemal, Mahmut İneci, Hüseyin, Umut, Hazar, Mevlit, Bekir Yıldız, Arda, Hassan Lukman

Merit Alsancak Yeşilova: Kemal Molla, Gökhan, Mejdi, Eyyüp Öztep, Mustafa Vardi, Fidelis, Ömer, Aksel, Yasin Doğan, Vakkas, Bill Osman Beyza

Kaya EMİROĞLU

AKSA Süper Lig’in tek namağlup takımı Merit Alsancak Yeşilova, Lefkoşa deplasmanında karşılaştığı Göçmenköy’ü 2-1 yenmeyi başararak, zirve mücadelesini devam ettirdi. Takımın golleri Yasin Doğan ve Eyyüp Öztep’ten geldi. Göçmenköy ise iyi mücadele ettiği ve gol pozisyonları da bulduğu bir maçı kaybetti. Takımın tek golü penaltıdan Bekir Yıldız’dan geldi. 69. dakikada ise oyuna ikinci devrede giren Cemal Yaşınses’in kaydettiği gol yardımcı hakem Necmi Bulut’un da uyarısıyla maçın hakemi Turgay Misk tarafından verilmedi ve pozisyon ofsayt olarak değerlendirildi.

6.dk: Bill Osman’ın pasında topla buluşan Yasin Doğan ceza alanı içerisinde rakibinden sıyrıldı. Vuruşunda top köşeden ağlara gitti. 0-1



25. dk: Hassan Lukman ceza alanı içerisinde topa hareketlendi. Mustafa Vardi’nin müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Hakem pozisyona penaltı kararı verdi. Atışı kullanan Bekir Yıldız kalecinin sağından topu filelerle buluşturdu. 1-131. dk: Aksel’in kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye şutunda Ali Duvarcı uçarak topu önledi.39. dk: Fidelis-Vakkas paslaşmasında Fidelis sert vurdu. Top yan direkten döndü.45+1. dk: Aksel’in ceza alanı çaprazında sol ayağıyla şık ortasında Eyyüp kale alanı içerisinde kafayı vurdu. Top ağlara gitti. 1-249. dk: Bill Osman’ın ceza yayında dönerek yaptığı vuruşunda savunmaya da çarpan topu kaleci Ali Duvarcı uzanarak önledi. Dönen topa yakın mesafeden Yasin Doğan yerden sert vurdu. Top yandan az farkla dışarı gitti.69. dk: Cemal Yaşınses çaprazda topla buluştu. Plase vuruşunda top ağlara gitti. Ancak yardımcı hakem Necmi Bulut’un kalkan bayrağını gören hakem Turgay Misk, pozisyona ofsayt kararı verdi.Karşılaşmada başka gol olmayınca Merit Alsancak Yeşilova maçtan 2-1 galip ayrılarak zirve mücadelesini sürdürdü.