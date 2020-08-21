Mehmet ve Yasin imzayı attı

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Merit Yeşilova’da yeni sezon için transfer çalışmaları devam ediyor

Mehmet ve Yasin imzayı attı
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 Merit Alsancak Yeşilova takım oyuncularından Yasin Doğan ile üç yıllık sözleşme imzaladı.

Başkan Redif Nurel ile her konuda anlaşma sağlayan başarılı futbolcu yeteneklerini 3 yıl daha Merit Alsancak Yeşilova için sergileyecek.
Öte yandan takımın diğer oyuncularından Billy Mehmet ise boş mukaveleye imza atarak 2 yıl daha takımda kalmaya karar verdi.
Başkan Redif Nurel ise yaptığı açıklamada yeni sezonda hedeflerinin şampiyonluk olacağını bu yıl aldıkları ikincilik başarısını şampiyonlukla perçinlemek istediklerini kaydederek bu hedefe inanan futbolcularla yollarına devam edeceklerini vurguladı. 
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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