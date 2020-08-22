“Kaderimiz değişecek”

Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ) Mühendislik Bölümü Dekanı Prof. Dr. Ata Atun, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmesinin, Türkiye’nin ve KKTC’nin kaderini değiştireceğini söyledi. Türkiye’nin ekonomik gücünün, Kıbrıslı Türklerin hak ve eşitliğine dayalı bir çözümün de kapılarını açacağını ifade eden Atun, “bir kez daha Türk olmanın, anavatanımın Türkiye olmasının gururunu yaşıyorum” dedi.

Türkiye’den gelen doğalgaz müjdesi KKTC’de de büyük sevince neden oldu. Kıbrıs İlim Üniversitesi Mühendislik Bölümü Dekanı Prof. Dr. Ata Atun, Türkiye’nin, bölge lideri olma yolunda hızla ilerlediğini söyledi. Türk sondaj gemisi Fatih’in, Batı Karadeniz kıyılarının yaklaşık 100 deniz mili kuzeyinde, Sakarya Parseli içindeki “Tuna-1” olarak bilinen arama bölgesinde sondaj faaliyeti yürüttüğünü ve bu faaliyetler sonucu müjdeli haberin geldiğini anımsatan Atun şöyle konuştu:

“Sakarya parselinde saptanan doğalgaz rezervi 800 Milyar metreküp civarında. Fatih sondaj gemisinin Sakarya parseli içinde Tuna 1 Kuyusunda yaptığı sondajla 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmesi, Türkiye’nin 21. Yüzyıldaki kaderinin değişiminin ilk adımını oluşturacak. Kanuni Sondaj gemisi de bölgeye hareket etmeye hazırlanmaktadır. Buradan da müjdeler bekliyoruz.”

Bu müjdeyle birlikte Türkiye’nin dışa bağımlılıktan kurtulacağını, prangalarını koparıp atacağını, ekonomisi, nüfusu, savunma sanayisi, teknolojisi ve silahlı kuvvetleri ile Doğu Akdeniz’de, Orta Doğu’da ve bölgesel diplomaside son söz sahibi ülke bir ülke konumuna geleceğini ifade eden Atun, Kıbrıs Türklerinin de kaderinin değişeceğini belirtti.

Enerjinin, kalkınmanın temel unsuru olmanın yanında milli bağımsızlığın tesisinde de büyük öneme sahip olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Ata Atun sözlerini şöyle tamamladı: “Türkiye bu gücü ile Kıbrıs konusunda da, Kıbrıslı Türklerin haklarını ve eşitliğini sağlayacak bir çözümün kapılarını açacak ve bunu tesis edecektir. Bu güzel haberle, Türkiye’nin ve KKTC’nin kaderinin değişeceğine inanıyor, -bir kez daha- Türk olmanın, anavatanımın Türkiye olmasının gururunu yaşıyorum.”

