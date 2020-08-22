Tarihi müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günlerdir beklenen müjdeli haberi dün verdi.

Erdoğan, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedildiğini açıkladı.

Türkiye’nin dört bir yanında merakla beklenen müjdenin açıklanmasıyla ülkede büyük bir sevinç yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlediği toplantıda kamuoyunun merakla beklediği "müjdeyi" açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sevincini milletle birlikte yaşamak istediği müjdeyi, "Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz, 20 Temmuz 2020 tarihinde başladığı Tuna-1 kuyusundaki sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda" sözleriyle paylaştı.

Fatih Sondaj Gemisi'ni Boğaz'dan uğurladığı günü hatırladığını ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O uğurlayışımızla birlikte hamd olsun neticeye de keşfe de ulaşmış. İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Karadeniz'e uğurladığımız Fatih sondaj gemimiz ismine layık bir başarıyla hepimizi gururlandırdı. Allah'a hamd olsun. Daha önce 'Tuna-1' diye adlandırılan bu alanı 'Sakarya Gaz Sahası' olarak isimlendirdiğimiz bu alanda, gereken tüm test, analiz ve mühendislik çalışmaları tamamlandı. Kuyudan elde edilen veriler aynı bölgede yeni doğal gaz keşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor. Yani bu ilk kuyuda bulunan rezerv, çok daha zengin bir kaynağın sadece bir parçasıdır. İnşallah devamı da en kısa sürede gelecek. Rabb'imize bize ve milletimize bugünleri gösterdiği için hamd ediyoruz."

Hedefimiz, 2023 yılında kullanıma sunmak

Yıllarca enerjide dışa bağımlılığın maddi ve manevi sıkıntılarını çekmiş bir ülke olarak artık geleceğe daha güvenle bakacaklarına inandıklarını dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Hedefimiz, 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır. Böylece bunca yıl sabırla adeta ilmik ilmik dokuyarak yürüttüğümüz çalışmaların ilk ve en büyük meyvesini almış oluyoruz."

Benzer bir müjdeli haberi Akdeniz’den de bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih ve Yavuz gemileri vasıtasıyla Akdeniz ve Karadeniz'de bugüne kadar 9 derin deniz sondajı gerçekleştirdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Nihayet, son sondajda milletimize beklediği müjdeyi verme şerefine nail olduk. İnşallah benzer bir müjdeli haberi Akdeniz'den de bekliyoruz. Şu anda bakımda olan Kanuni'nin de yıl sonunda devreye girmesiyle Akdeniz'deki faaliyetlerimize hız vereceğiz. Keşifler için söylenen o güzel sözü sondaj faaliyetlerimize uyarlayarak tekrarlamak istiyorum, 'Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır.' Evet, biz de arayacağız ve inşallah bulacağız. Sakarya Gaz Sahası'yla 'Bismillah.' dedik. Allah'ın izniyle devamı da gelecek. Çünkü, 'Sakarya, saf çocuğu masum Anadolu'nun. Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun.' Biz bu yolun divanesiyiz. İnşallah burada da neticeye ulaşacağız."

Sadece denizlerde değil Türkiye topraklarındaki aramaları da daha sıkı ve bilinçli şekilde yürüttüklerine işaret eden Erdoğan, diğer ülkelerdeki arama ruhsatlarını da çoğalttıklarını belirtti.

"Ülkenin enerji meselesini kökten çözmekte kararlıyız" vurgusu yapan Erdoğan, Türkiye'nin yıllarca bunun sancısını sıkıntısını çeken, bedelini ödeyen bir ülke olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyunun merakla beklediği müjdeyi verdikten sonra Fatih Sondaj Gemisi'ne canlı olarak bağlanarak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den araştırmalarla ilgili bilgi aldı.

Emeği geçen herkese teşekkür eden Erdoğan, "Her arayan bulamaz ama bulanlar unutmayalım ki arayanlardır" dedi.

Bakan Albayrak: Cari açığı değil, cari fazlayı konuşacağımız yeni dönem

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği müjdenin ardından keşfi yapan Fatih Sondaj Gemisi'nden açıklamada bulundu.

Ülkenin milli enerji politikaları ve ekonomisi açısından tarihi bir günün yaşandığını belirten Albayrak, "Türkiye olarak bu yüzyılın kaderinin şekillendiği bugünlerde ülkemizin geleceği açısından çok önemli bir sürece şahitlik ediyoruz. Bizim için çok büyük bir övünç kaynağı" diye konuştu.

Bakan Dönmez: Yaklaşık bin metre daha derine ineceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Fatih Sondaj Gemisi'nde yaptığı açıklamada, Türkiye ve Türk milleti açısından tarihi dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi.

1970'li yıllarda İngiltere'nin 150, Norveç'in 30. denemesinde keşif yaptığını anımsatan Dönmez, "Bunu Cumhurbaşkanımıza söylediğimde 'Milletimiz çok bekledi, o kadar vaktimiz yok, elini çabuk tut Fatih' demişti. Türkiye Petrolleri'ndeki (TP) arkadaşlarımızla bir araya geldik ve potansiyeli en yüksek olan lokasyona ağırlık vereceğiz, dedik. İlk 10 sondajda 1 keşif yakalama hedefi koyduk. Burası 9. derin deniz sondajımız" diye konuştu.

Gazın kalitesi son derece iyi görünüyor

Dönmez, gaz keşfi yapılan sahanın yaklaşık 250 kilometrekare olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yine bu bölgede en kısa sürede yeni tespit kuyularımızı açacağız ve bu çalışmalarımızı daha da netleştireceğiz. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında vatandaşımızla kendi gazımızı buluşturacağız. Yapılan test ve analizlerden sonra gazın kalitesi de son derece iyi görünüyor. Maliyet açısından son derece olumlu yansıyacak. 6 bin kilometrekare daha sismik çalışma yapacağız bu bölgede. Arkadaşlarımız son derece umutlu. Biz her zaman inandık, büyük bir sabır, inanç ve tevekkülle bu yola çıktık. Her fırsatta kararlılığımızı belirterek 'Varsa mutlaka bulacağız' dedik. Cumhurbaşkanımız da 'Ancak arayanlar bulur' dedi. Aradık ve bulduk."

