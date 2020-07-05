Merit Yeşilova emin adımlarla 5-2

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Ligi ikinci bitirme hedefiyle oynayan Alsancak ekibi Gönyeli engelini rahat geçti

Merit Yeşilova emin adımlarla 5-2
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Yer: Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı
Hakemler: Ali Özer, Mehmet Ekşici, Sabriye Atikoğlu
Merit A. Yeşilova: İrfan, Emin, Vakkas (Mustafa Vardar), Mejdi, Mustafa Salk, Memduh, Emanuel Mbah (Mehmet Erduran), Yasin (Alican), Fidelis, Quincy Osei, , Billy Mehmet (Mehmet Tekin)
Gönyeli: Kemal, Tufan, Eray, Mahmut, Yağış (Tunahan), İbrahim, Chiristian (Dennis), Badara Sylla, Felix (Mustafa), Barış (Kahraman), Süleyman (Sabri)
Goller: 10. Dk. Ve 69. Dk Fidelis, 26. Dk ve 37. Dk Mustafa Salk, 90. Dk Mehmet (Merit A. Yeşilova, 45. Dk ve 89. Dk Sylla (Gönyeli)

K-Pet Süper Ligi ikinci sırada bitirmeyi hedefleyen Merit Alsancak Yeşilova konuk ettiği Gönyeli’yi 5-2 yenerek haftayı 3 puanla kapadı.
Karşılaşmanın 10. dakikasında gelişen Merit Alsancak Yeşilova atağında Fidelis topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. 
26. dakikada Mustafa Salk gelişen pozisyonda topu filelere göndererek skoru 2-0 yaptı. 
36. dakikada gelişen Merit Alsancak Yeşilova atağında ikinci golün sahibi Mustafa Salk topu filelere göndererek kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü attı ve skoru da 3-0’a taşıdı. 
45. dakikada gelişen Gönyeli atağında ceza sahası içindeki pozisyonda hakem Ali Özer penaltı noktasını gösterdi. 
Penaltı atışını Sylla gole çevirerek skoru 3-1 yaptı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 3-1 Merit Alsancak Yeşilova’nın üstünlüğünde tamamlandı.
69. dakikada gelişen atakta ilk golün sahibi Fidelis topu filelere göndererek skoru 4-1 yaptı. 
89. dakikada ender gelişen Gönyeli atağında Sylla’nın vuruşunda top filelere gidince fark ikiye indi ve skor da 4-2’ye geldi.
Maçın son dakikalarında Mehmet’in kaydettiği gol ile fark yeniden 3’e çıktı ve skor 5-2 oldu.
Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Merit Alsancak Yeşilova maçtan 
5-2’lik skorla 3 puanı alan takım oldu. 
Bu sonuçla Merit Alsancak Yeşilova puanını 51’e çıkarırken Gönyeli ise 29 puanda kaldı ve ateş hattının içine girdi.  

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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