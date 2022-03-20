Merit Yeşilova Lefkoşa’da galip 1-4

Stat: Hamitköy Esat Erdoğmuş

Hakemler: Ali Özer, İsmail Egeli, Hakan Gök

Hamitköy: Tolga Nergiz, Daniel Kalu, Kemal Barbet, Mehmet Çil, İbrahim Kaba(73-Cemre Piro), İbrahim Öksüzoğulları(73-Burak Ateş), Toykan, Abdullah(37-Taner), Mert Ateş, Serhat(64-Cenkay), İbrahim Güler

Merit Alsancak Yeşilova: Kemal Molla, Mustafa Salk(90-Yakup), Mustafa Vardi , Mehmet Tekin(46-Billy Osman Beyza), Chibuzar, Yasin Doğan, Bayram, Vakkas, Aksel(81-Ömer Gül), Mejdi, Memduh,

Goller: Mehmet Çil-9(Hamitköy), Mejdi-41, Bayram-49, Chibuzar-54, Yasin Doğan-85(Merit Alsancak Yeşilova)

Play-out grubundan kurtulma amacındaki Hamitköy, konuk ettiği Merit Alsancak Yeşilova karşında öne geçmesine karşın galibiyeti koruyamadı ve farklı mağlup oldu. Takımın tek golünü Mehmet Çil kaydetti. Bu sonuçla Hamitköy 29 puanla 13. sırada kaldı.

Zirveyi takibe devam etmek isteyen Merit Alsancak Yeşilova takımı ise deplasmanda karşılaştığı Hamitköy karşısında erken bir golle yenik duruma düşmesine rağmen maçı özellikle ikinci devredeki gollerle kazanmayı başardı. Takımın beraberlik golünü Mejdi kaydederken, ikinci devredeki goller Bayram, Chibuzar ve Yasin Doğan’dan geldi. Bu galibiyetle yeşil beyazlılar puanlarını 42’ye çıkararak ikinci sıradaki yerlerini korudular.