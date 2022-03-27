Haydi bakalım

Raif DOĞRU

Kıbrıs Barış Harekatı öncesinde popüler olan ‘Doğu Akdeniz’ gemi turları 48 yıllık aradan sonra Nisan ayında yeniden başlıyor. Kuşadası’ndan hareket edecek olan MSC Lirica gemisinin durakları arasında Limasol limanı da bulunuyor.

Yayınlanan reklamlarda, Kuşadası’ndan hareket edecek olan MSC Lirica gemisinin sırasıyla Haifa (İsrail), Limassol (Güney Kıbrıs), Rodos (Yunanistan), Santorini (Yunanistan) ve Pire’ye uğrayacağı, tekrardan Kuşadası’na döneceği belirtildi.

“Muhteşem Doğu Akdeniz turu” sloganıyla yayınlanan reklamlarda 7 günlük tatil fiyatının 399 Euro’dan başladığı belirtildi.

Limasol’a otel-casino

Rezervasyon aşamasında Türk turistlerin büyük ilgi gösterdiği Doğu Akdeniz turlarının başlamasından kısa bir süre sonra Limasol’da ‘City of Dreams Mediterranean’ otel-casino kompleksinin devreye girmesi bekleniyor.

Macau merkezli Melco şirketinin açıklamasına göre 5 yıldızlı ve 600 yatak kapasiteli otelin haziran ayında hizmete girmesi bekleniyor. Zengin Türk müşterileri otele çekmek amacıyla İstanbul ve İzmir’den, Atina-Larnaka charter uçak seferlerinin planlandığı, ayrıca emi seferlerinden de yararlanacağı iddia ediliyor.

Türk turistlere büyük önem veren Melco şirketinin yüksek maaşla en az 30 Kıbrıslı Türk kadını ‘Dealer’ olarak görevlendirmek istediği, işi bilmeyenlere bir ay süreli eğitim verileceği kaydedildi.

Macau’dan gelecek deneyimli casino elemanları tarafından verilecek eğitim sonrasında başarılı olanlara ayda bin 500 Euro civarında maaş verileceği ve ikamet olanağı sağlanacağı belirtiliyor.