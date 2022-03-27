Yazıklar olsun

Güney Kıbrıs, ekonomik sorunları çözebilmek amacıyla turizm faaliyetlerini geliştirirken, ulaşım olanaklarının sınırlı olduğu KKTC’de bir skandal daha yaşandı.

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, en yoğun gün olan Cuma akşamı Ercan havaalanı’nda ‘şok grev eylemi’ başlatarak, bazı uçakların alana inişini engellemeye çalıştı.

Bakanlar Kurulu ise, Sivil Havacılık Dairesi ve Ercan Havalimanı’nın tüm birimlerinde 60 gün süreyle grevi yasakladı.

Bakanlar Kurulu’nun resmi gazetede yer alan kararında, “Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası ve/veya diğer sendikaların başlattıkları veya başlatacakları grevin, elzem hizmetleri ciddi kesintiye uğratan nitelikte olması nedeniyle yasaklandığı” belirtildi.

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Cuma akşamı saat 21.20’den dün 20.20’ye kadar 23 saatlik uyarı grevi başlattığını duyurmuştu.