Mesarya ilerliyor

Mesarya ilerliyor

K-Pet Birinci Lig Panorama – Hazırlayan Beyzade ÜNALMIŞ

K-Pet Birinci Lig’de yirmi birinci hafta maçları oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. 22 golün atıldığı yirmi birinci hafta karşılaşmalarında, 2 maçı deplasman takımı, 4 karşılaşmayı da ev sahibi takım kazandı.

1 karşılaşmanın beraberlikle tamamlandığı yirmi birinci haftada en farklı galibiyetleri ise Görneç karşısında Girne Halk Evi ile Ozanköy karşısında Mormenekşe takımları elde etti. Mesarya, Gençler Birliği’ni Yonpaş Dumlupınar ise Dörtyol’u mağlup ederek yollarına devam ederken, Yalova ve Girne Halk Evi de rakiplerini mağlup ederek haftayı galibiyetle kapatmış oldu.

Haftanın Takımı – Mesarya
Şampiyonluk yolunda zirvedeki yolculuğuna devam eden Mesarya, konuk ettiği Gençler Birliği’ni mağlup ederek zorluk derecesi yüksek bir maçı daha geride bırakmış oldu

Haftanın Antrenörü- Sedat Devecioğlu (Yonpaş Dumlupınar)
Takımını kritik Dörtyol deplasmanına iyi hazırlayan tecrübeli çalıştırıcı oyuna yaptığı hamlelerle alınan galibiyette ön plana çıkan isim oldu.

Haftanın Futbolcusu –Türkkan Delideniz (Yonpaş Dumlupınar)
Yonpaş Dumlupınar’ın başarılı file bekçisi Türkkan, galip gelinen Dörtyol deplasmanında yaptığı kurtarışlar yanında penaltı vuruşuna da geçit vermeyerek takımını ayakta tutan isim oldu.

Haftanın Hakemi- İsfendiyar Açıksöz (Girne Halk Evi – Görneç) 
Doksan dakika boyunca yardımcıları ile uyumu oldukça iyiydi. Görev paylaşımındaki dengeyi ve saha içerisindeki verdiği kararlarla birlikte, oyuncularla olan diyaloğu da iyi koruyan İsfendiyar Açıksöz, yirmi birinci hafta karşılaşmasında başarılı bir maç yönetti.

Haftanın 11’i: Kıvanç (Yalova), Mahmut (Esentepe), Nasuh (Mormenekşe), Sergülen (Yalova), İsmail Tırlık (Y.Dumlupınar), Samet (GHE), Yakup (Esentepe), Yunus(GHE), Cemal (Mesarya), Şükrü (Esentepe), Esin (GHE).

Gol krallığı:
22 gol: Halil Turan (Mesarya)
15 gol: Bülent Çakmak (Gençler Birliği)

K-Pet 1’inci Lig’de 21. haftanın sonuçları

Doğancı – Çanakkale:0-3(Hükmen)
Dörtyol – Yonpaş Dumlupınar:2-3
Maraş – Bostancı Bağcıl:1-1
Mesarya – Gençler Birliği:2-1
Girne Halk Evi – Görneç:4-0
Lapta – Esentepe:1-2
Yalova – Karşıyaka:1-0
Mormenekşe – Ozanköy:4-0

K-Pet 1’inci Lig’de 22.haftanın programı

7 Mart Cumartesi
Esentepe – Maraş 
Çanakkale – Dörtyol 
Karşıyaka – Mormenekşe 

8 Mart Pazar 
Girne Halk Evi – Lapta 
Bostancı Bağcıl – Mesarya 
Görneç – Ozanköy 
Yonpaş Dumlupınar – Yalova 


K-Pet 1’inci Lig Puan Durumu:
    Takımlar    O    G    B    M    A    Y    Av.    P
1    Mesarya    21    14    6    1    46    15    31    48
2    Y.Dumlupınar    21    13    4    4    40    9    31    43
3    Yalova    21    11    7    3    36    16    20    40
4    GHE    21    11    6    4    42    24    18    39
5    Gençler Birliği    21    11    3    7    39    28    11    36
6    Maraş     21    9    5    7    32    25    7    32
7    Esentepe    21    8    8    5    33    27    6    32
8    Dörtyol    21    8    7    6    36    28    8    31
9    Mormenekşe    21    9    4    8    33    36    -3    31
10    Karşıyaka    21    7    6    8    25    30    -5    27
11    Görneç    21    6    7    8    34    38    -4    25
12    Lapta    21    7    2    12    30    36    -6    23
13    Çanakkale     21    5    6    10    26    42    -16    21
14    Ozanköy     21    5    3    13    20    47    -27    18
15    B.Bağcıl    21    3    8    10    25    33    -8    17
16    Doğancı    21    0    0    21    0    63    -63    0

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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