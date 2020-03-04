Mesarya ilerliyor

K-Pet Birinci Lig Panorama – Hazırlayan Beyzade ÜNALMIŞ

K-Pet Birinci Lig’de yirmi birinci hafta maçları oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. 22 golün atıldığı yirmi birinci hafta karşılaşmalarında, 2 maçı deplasman takımı, 4 karşılaşmayı da ev sahibi takım kazandı.

1 karşılaşmanın beraberlikle tamamlandığı yirmi birinci haftada en farklı galibiyetleri ise Görneç karşısında Girne Halk Evi ile Ozanköy karşısında Mormenekşe takımları elde etti. Mesarya, Gençler Birliği’ni Yonpaş Dumlupınar ise Dörtyol’u mağlup ederek yollarına devam ederken, Yalova ve Girne Halk Evi de rakiplerini mağlup ederek haftayı galibiyetle kapatmış oldu.

Haftanın Takımı – Mesarya

Şampiyonluk yolunda zirvedeki yolculuğuna devam eden Mesarya, konuk ettiği Gençler Birliği’ni mağlup ederek zorluk derecesi yüksek bir maçı daha geride bırakmış oldu

Haftanın Antrenörü- Sedat Devecioğlu (Yonpaş Dumlupınar)

Takımını kritik Dörtyol deplasmanına iyi hazırlayan tecrübeli çalıştırıcı oyuna yaptığı hamlelerle alınan galibiyette ön plana çıkan isim oldu.

Haftanın Futbolcusu –Türkkan Delideniz (Yonpaş Dumlupınar)

Yonpaş Dumlupınar’ın başarılı file bekçisi Türkkan, galip gelinen Dörtyol deplasmanında yaptığı kurtarışlar yanında penaltı vuruşuna da geçit vermeyerek takımını ayakta tutan isim oldu.

Haftanın Hakemi- İsfendiyar Açıksöz (Girne Halk Evi – Görneç)

Doksan dakika boyunca yardımcıları ile uyumu oldukça iyiydi. Görev paylaşımındaki dengeyi ve saha içerisindeki verdiği kararlarla birlikte, oyuncularla olan diyaloğu da iyi koruyan İsfendiyar Açıksöz, yirmi birinci hafta karşılaşmasında başarılı bir maç yönetti.

Haftanın 11’i: Kıvanç (Yalova), Mahmut (Esentepe), Nasuh (Mormenekşe), Sergülen (Yalova), İsmail Tırlık (Y.Dumlupınar), Samet (GHE), Yakup (Esentepe), Yunus(GHE), Cemal (Mesarya), Şükrü (Esentepe), Esin (GHE).

Gol krallığı:

22 gol: Halil Turan (Mesarya)

15 gol: Bülent Çakmak (Gençler Birliği)

K-Pet 1’inci Lig’de 21. haftanın sonuçları

Doğancı – Çanakkale:0-3(Hükmen)

Dörtyol – Yonpaş Dumlupınar:2-3

Maraş – Bostancı Bağcıl:1-1

Mesarya – Gençler Birliği:2-1

Girne Halk Evi – Görneç:4-0

Lapta – Esentepe:1-2

Yalova – Karşıyaka:1-0

Mormenekşe – Ozanköy:4-0

K-Pet 1’inci Lig’de 22.haftanın programı

7 Mart Cumartesi

Esentepe – Maraş

Çanakkale – Dörtyol

Karşıyaka – Mormenekşe

8 Mart Pazar

Girne Halk Evi – Lapta

Bostancı Bağcıl – Mesarya

Görneç – Ozanköy

Yonpaş Dumlupınar – Yalova



K-Pet 1’inci Lig Puan Durumu:

Takımlar O G B M A Y Av. P

1 Mesarya 21 14 6 1 46 15 31 48

2 Y.Dumlupınar 21 13 4 4 40 9 31 43

3 Yalova 21 11 7 3 36 16 20 40

4 GHE 21 11 6 4 42 24 18 39

5 Gençler Birliği 21 11 3 7 39 28 11 36

6 Maraş 21 9 5 7 32 25 7 32

7 Esentepe 21 8 8 5 33 27 6 32

8 Dörtyol 21 8 7 6 36 28 8 31

9 Mormenekşe 21 9 4 8 33 36 -3 31

10 Karşıyaka 21 7 6 8 25 30 -5 27

11 Görneç 21 6 7 8 34 38 -4 25

12 Lapta 21 7 2 12 30 36 -6 23

13 Çanakkale 21 5 6 10 26 42 -16 21

14 Ozanköy 21 5 3 13 20 47 -27 18

15 B.Bağcıl 21 3 8 10 25 33 -8 17

16 Doğancı 21 0 0 21 0 63 -63 0