Kuzey Kıbrıs Turkcell, Dijital İş Servislerini tanıttı

Ülkenin lider teknoloji ve iletişim şirketi Kuzey Kıbrıs Turkcell, müşterilerine yönelik geliştirdiği dijital çözümlerin yanı sıra, gerek kamu, gerekse özel sektör kurum ve kuruluşlarının dijital dönüşüm süreçlerinde çözüm ortaklığına adım attı.

GSM operatörü olmanın ötesinde dijital servisler ile de hizmet veren Kuzey Kıbrıs Turkcell, söz konusu hizmetlerini tanıtan bir basın toplantısı düzenledi.

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) Başkanı Doç. Dr. Kadri Bürüncük, Kuzey Kıbrıs Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Günay Çerkez, yöneticiler ve çok sayıda basın mensubunun katılımıyla gerçekleştirilen basın toplantısı, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden’in sunumuyla başladı.

Harun Maden, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in dijital dönüşüm yolculuğunda ilk olarak şirket yönetimi, çalışanlar, mağaza ve müşterileri kapsayan dijitalleşme süreçlerine dair hayata geçirdikleri uygulamaları anlattığı sunumunda şunları söyledi:

“Dijital dönüşüm dediğimiz süreç devamlılık arz eden, sürekli olarak değişime ayak uydurmayı gerektiren bir süreç. Bizler bugüne kadar birçok yenilik olarak tanımladığımız dijital dönüşüm projesini öncelikli olarak kendi şirket bünyemizde gerçekleştirdik. Şirket yönetimine ilişkin tüm süreçleri dijital ortama aktararak hem zamandan tasarruf, hem de uzaktan erişim imkanı sağladık. Ülke genelinde toplam 13 Turkcell İletişim Merkezi’ni dijital mağaza konsepti ile yeniledik ve müşterilerimizin birçok işlemi çok daha hızlı yapabilmesine imkan verdik. Tüm çalışanlarımız, iş takibine dair birçok adımı gerek web üzerinden, gerekse Mobilim isimli uygulamamız üzerinden yapabiliyor. Müşterilerimize yönelik geliştirdiğimiz birçok mobil uygulamanın yanı sıra mağazalarımız veya çağrı merkezimiz aracılığı ile yapılabilecek işlemlerin neredeyse tamamı Cep Hesabım uygulamamız üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Şu ana kadar 100 binin üzerinde müşterimizin aktif olarak kullandığı ve hayatı kolaylaştıran Cep Hesabım uygulaması kapsamında müşterilerimize Salla Kazan ve benzeri kampanyalarla ek fayda sağlıyoruz.”

45 bin dijital sözleşme imzalandı

Dijital dönüşüm yolculuğunda son gelinen noktada Güvenli Dijital İmza uygulamasını hayata geçirdiklerini belirten Maden, Kasım ayında başlattıkları dijital imza ile sözleşme işlem süresini 15 dakikadan 1,5 dakikaya indirdiklerini ve bugüne kadar ön ödemeli hat müşterileri ile 45 bin dijital sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Güvenli Dijital İmza uygulaması ile sözleşme ve imza gerektiren işlemlerin daha güvenli, hızlı ve kolay yapıldığını belirten Maden, “Zamandan tasarruf etmenin yanı sıra kağıt israfının ortadan kalkması, çevreye önemli bir katkıdır. Çevre dostu ve ISO/IEC 19794-7 standardına sahip bu güvenli uygulamamızla yılsonuna kadar sözleşmelerimizin yüzde 80’inin dijital imzalı hale geleceğini öngörüyoruz” dedi.

Bürüncük: Ülkemizin gelişimi için de bunu önemli buluyoruz

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) Başkanı Doç. Dr. Kadri Bürüncük de Kuzey Kıbrıs Turkcell’in dijitalleşme konusunda yaptığı çalışmaları gurur duyarak izlediklerini, Turkcell’in bu konuda fark yaratmakta ve dijital operatör terminolojisine öncülük etmekte olduğunu söyledi.

Bürüncük, Turkcell’in teknolojik bir firma olarak önemli adımlar attığını, ülkemizin gelişimi için de bunu önemli bulduklarını belirtti.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, basın toplantısının ardından Turkcell’in üst düzey yöneticilerinin sunumlarıyla kurumlara özel C-Lounge adı altında Dijital Dönüşüm Toplantısı düzenledi.

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2020, 11:03