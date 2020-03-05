TBMM'de ‘Hain’ gerilimi

TBMM'deki oturum sırasında vekiller birbirine girdi. AKP'li ve CHP'li vekiller arasında yumruklaşmaya varan kavganın CHP'li Engin Özkoç'un konuşması sırasında yaşandığı belirtildi.

TBMM’de CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un konuşması sırasında AKP’li millletvekilleri sıralara vurdu. AKP’li bazı milletvekillerinin kürsüye yürümesi üzerine CHP’li vekiller de karşılık verdi.

Çıkan karmaşada vekillerin yumruklaştığı görülürken o anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Kavgaya dönüşen sözlü atışmalar sonrası Meclis Başkanı oturuma ara verdi.

Özkoç dün düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kılıçdaroğlu, Esed'in Suriye'de İsrail'in Filistin'de hayata geçirmeye çalıştığı insansızlaştırma politikasına destek veren bir yerde durmakta. Türkiye'nin buradaki mücadelesini sürekli fitne ile yalanla lekelemeye çalışan her kim olursa olsun haysiyetsizdir, onursuzdur, şerefsizdir, alçaktır, haindir” sözlerine şu ifadelerle yanıt vermişti:

* Şehide kelle diyen kişi haysiyetsizdir, şehide kelle diyen kişi Türkiye Cumhuriyeti'nde şerefsizdir, şehide kelle diyen kişi onursuzdur, şehide kelle diyen vatan hainidir. Bu kişi Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı olamaz, temsil edemez.

Şentop kavga sonrası açıklamada bulundu

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, kavga sonrası basına yaptığı açıklamada Özkoç için şu ifadeleri kullandı:

* Bu ifadeleri kullanan zatı kınıyorum. Herkes sorumluluğunun bilincinde olmalıdır. Uzun yıllardır ben de siyaset yapıyorum. Görüşümüzü hakarete düşmeden, ihtiyaç hissetmeden ifade edebiliyorsunuz.

* Bir de işin başka boyutu var. Genel başkanlar düzeyinde farklı tartışma vardır. Genel başkana genel başkan yanıt verir. Bu konuda ben bütün siyasi partilere, bu tür kötü ifadelere, hakaretlere, sözlere imkan vermeyeceğimi belirtiyorum.

* Başlarken de ifade ettim, herkes düşüncesini ifade edebilir ancak bu tür üsluplar yakışmıyor. Yaşanan olayları görüyorsunuz, bir ifade hürriyeti, basit hakaret olduğunda tahrik edici yönleri var. Herkesi sağduyuyla hareket etmeye davet ediyorum.