Bahar Gökhan ‘Toplumun Öncü Kadınları’ ödül töreninde muhteşem bir konser verdi

Kısa adı ‘Zayder’ olan Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle önceki akşam düzenlediği ‘Toplumun Öncü Kadınları’ ödül töreni büyük ilgi gördü.

Ödül gecesinde ünlü sanatçı Bahar Gökhan da muhteşem bir konser verdi. Salonu dolduran izleyiciler Bahar Gökhan’ı dakikalarca alkışladı.

Bahar Gökhan konserinde Londra’da yaşayan genç ve başarılı sanatçı Nihat Erdenay da sahneye davet edildi. Nihat Erdenay kendi bestelerini de seslendirerek, büyük takdir topladı.



Kimler Ödül aldı

Gecede ödül alanlar şöyle:

Beylerbeyi Inner Wheel Kulübü, Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği, Çader Çatalköy Geliştirme ve Kültür Derneği, Nuray Kibrit, Bahar Gökhan, Sevcan Çerkez, Özlem Özbekoğlu, Türkan Nalbantoğlu, İçim Çağıner Kavuklu, Larnaka Türk Kadınlar Birliği Derneği, Vakıflar İdaresi İyilik Gönüllüleri, Özge Taşker Falyalı.