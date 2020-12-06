Minik kulaçlar yarıştı

Sedat Kaplan anısına gerçekleştirilen organizasyonda yüzücüler kıyasıya mücadele etti

Minik kulaçlar yarıştı

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Sedat Kaplan Küçükler Yüzme yarışları dün gerçekleştirildi.
Atatürk Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen yarışlarda takım klasmanında Bluefin birinci olurken Yakın Doğu Üniversitesi ikinci, Fast Frogs ise üçüncülüğü elde etti.
Yarışlarda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törende yetkililer tarafından verildi.

Takım klasmanı    
1.     Bluefin Swimming Club
2.     Yakın Doğu Üniversitesi Yüzme Kulübü
3.     Fast Frogs Spor Kulübü
4.     Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
5.     Ares Spor Kulübü
6.     Karabetça Spor Kulübü 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

banner478
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Dünyanın Renkleri Kreş ve Okul Öncesi Eğitim...
Dünyanın Renkleri Kreş ve Okul Öncesi Eğitim...
  1. EĞİTİM

banner471

banner459

banner474

banner460