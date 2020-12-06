Minik kulaçlar yarıştı

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Sedat Kaplan Küçükler Yüzme yarışları dün gerçekleştirildi.

Atatürk Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen yarışlarda takım klasmanında Bluefin birinci olurken Yakın Doğu Üniversitesi ikinci, Fast Frogs ise üçüncülüğü elde etti.

Yarışlarda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törende yetkililer tarafından verildi.

Takım klasmanı

1. Bluefin Swimming Club

2. Yakın Doğu Üniversitesi Yüzme Kulübü

3. Fast Frogs Spor Kulübü

4. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

5. Ares Spor Kulübü

6. Karabetça Spor Kulübü