Dünyanın Renkleri Kreş ve Okul Öncesi Eğitim Merkezi’nin miniklerinden anlamlı etkinlik

Dünyanın Renkleri Kreş ve Okul Öncesi Eğitim Merkezi’nin minikleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mavi kapak toplama etkinliği düzenledi.

“Farkındalık ve sorumluluk sahibi bilinçli bireyler yetişiyor” diyen okul yönetimi, bu anlamlı etkinliğe katılan miniklerin çok mutlu olduğunu bildirdi.

Yapılan açıklamada şöyle dendi:

“Çocuklarımız önce okulun çevresinde sonra da evlerinin çevresinde kapakları toplamaya başladılar. Bir hafta boyunca kapaklarımızı biriktirmeye devam edeceğiz. İyiliğe el ele adım atıyoruz.

Hayatı paylaşmak için engel yok.”