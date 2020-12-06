Dünyanın Renkleri Kreş ve Okul Öncesi Eğitim Merkezi’nin miniklerinden anlamlı etkinlik

Mavi kapakları topladılar

Dünyanın Renkleri Kreş ve Okul Öncesi Eğitim Merkezi’nin miniklerinden anlamlı etkinlik

  Dünyanın Renkleri Kreş ve Okul Öncesi Eğitim Merkezi’nin minikleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mavi kapak toplama etkinliği düzenledi. 

  “Farkındalık ve sorumluluk sahibi bilinçli bireyler yetişiyor” diyen okul yönetimi, bu anlamlı etkinliğe katılan miniklerin çok mutlu olduğunu bildirdi.
   Yapılan açıklamada şöyle dendi:
   “Çocuklarımız önce okulun çevresinde sonra da evlerinin çevresinde kapakları toplamaya başladılar. Bir hafta boyunca kapaklarımızı biriktirmeye devam edeceğiz. İyiliğe el ele adım atıyoruz.
Hayatı paylaşmak için engel yok.”

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

banner478
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Google’da isyan var
Google’da isyan var
  1. DÜNYA

banner471

banner459

banner473

banner460