MOK başlamadan karıştı

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi’nin yeniden faaliyete geçmesi ve yarın akşam federasyonlarla toplantılara başlayacak olması büyük yankı yarattı.
Geçmişte büyük sıkıntılar yaşanan KKTC Milli Olimpiyat Komitesi’nin Başkanı Dursun Koç’un dün Diyalog’a verdiği röportajda tüzüğün IOC kriterlerine göre yenilendiğini belirttiği açıklamasından sonra dün Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu ile Üniversiteler Spor Federasyonu başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı KKTC Milli Olimpiyat Komitesi’nde seçme hakkının spor federasyonlarında olması gerektiğine vurgu yapılarak aksi halde MOK’a tescillerinin yapılmayacağını açıkladılar.Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2020, 11:24