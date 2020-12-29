MOK başlamadan karıştı

Futbol Federasyonu ve Üniversiteler Spor Federasyonu seçme hakkının sadece federasyonlarda olması gerektiğini açıkladı

MOK başlamadan karıştı

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi’nin yeniden faaliyete geçmesi ve yarın akşam federasyonlarla toplantılara başlayacak olması büyük yankı yarattı.

Geçmişte büyük sıkıntılar yaşanan KKTC Milli Olimpiyat Komitesi’nin Başkanı Dursun Koç’un dün Diyalog’a verdiği röportajda tüzüğün IOC kriterlerine göre yenilendiğini belirttiği açıklamasından sonra dün Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu ile Üniversiteler Spor Federasyonu başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı KKTC Milli Olimpiyat Komitesi’nde seçme hakkının spor federasyonlarında olması gerektiğine vurgu yapılarak aksi halde MOK’a tescillerinin yapılmayacağını açıkladılar.  

Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2020, 11:24
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

banner478
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
5 sağlık çalışanı daha yaşamını yitirdi
5 sağlık çalışanı daha yaşamını yitirdi
  1. TÜRKİYE

banner456

banner459

banner468

banner460