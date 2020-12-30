Rus ve Ukraynalı turistler Palandöken'e hayran kaldı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken, yıllar sonra bu sezon Rus ve Ukrayna başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden çok sayıda turisti ağırlıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bazı ülkelerdeki kayak merkezlerinin sezon öncesi yaşadığı belirsizlik, yabancı turistlerin gözünü modern tesisleri ve uzun pistleriyle kayakseverlerin uğrak yeri olan Palandöken'e çevirmesine neden oldu.

Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezine kış sezonunda tatil için gelenler arasında Ukrayna, Rusya, Moldova ile bazı Avrupa ülkelerinden gelen 1000'e yakın yabancı turist bulunuyor.

Kayak merkezindeki 5 yıldızlı otelleri, yenilenen mekanik tesisleri, bungalov evleriyle turistleri cezbeden Palandöken'de, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğinin (TÜRSAB) girişimiyle kayak yapma imkanı bulan yabancı turistler yeni yıla da Palandöken'de girecek.

Kayağın yanı sıra snowboard, kayak, trekking, buz tırmanışı gibi birçok kış sporunun rahatlıkla yapılabildiği merkezde doyasıya tatil yapan turistler, Palandöken'e hayran kaldı.