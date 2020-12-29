Mustafa Nail Kamacı’nın ismini verdiği “Aşk’a Yolculuk” sergisi, Gönyeli’deki “Atölye –N”de, halkın beğenisine sunulmaya başladı.
Mustafa Nail Kamacı’nın ismini verdiği ve kendisinin çizdiği 22 parçalık; ipek saten kumaşlar üzerine yaptığı tasarımlardan oluşan “Aşk’a Yolculuk” sergisi, Gönyeli’deki “Atölye –N”de, halkın beğenisine sunulmaya başladı.
Sergi, 5 Ocak 2021 tarihine kadar devam edecek.
Sergide yer alan her bir tasarımda; kendi tasarım hikâyesini, duygusunu, farklığını, fonksiyonelliğini içeren bir Tasarım Sertifikası da eklenmiş durumda.
Çizimlerin tasarım temelinde, “Tasavvuf’ta arayış ve yolculuk” konusu yer alıyor.
Aşk’a Yolculuk
Mustafa Nail Kamacı’nın sergisi, Gönyeli’de halkın beğenisine sunulmaya başladı
Mustafa Nail Kamacı’nın ismini verdiği “Aşk’a Yolculuk” sergisi, Gönyeli’deki “Atölye –N”de, halkın beğenisine sunulmaya başladı.
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