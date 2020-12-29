Mustafa Nail Kamacı’nın ismini verdiği “Aşk’a Yolculuk” sergisi, Gönyeli’deki “Atölye –N”de, halkın beğenisine sunulmaya başladı.

Mustafa Nail Kamacı’nın ismini verdiği ve kendisinin çizdiği 22 parçalık; ipek saten kumaşlar üzerine yaptığı tasarımlardan oluşan “Aşk’a Yolculuk” sergisi, Gönyeli’deki “Atölye –N”de, halkın beğenisine sunulmaya başladı.

Sergi, 5 Ocak 2021 tarihine kadar devam edecek.

Sergide yer alan her bir tasarımda; kendi tasarım hikâyesini, duygusunu, farklığını, fonksiyonelliğini içeren bir Tasarım Sertifikası da eklenmiş durumda.

Çizimlerin tasarım temelinde, “Tasavvuf’ta arayış ve yolculuk” konusu yer alıyor.