Şartlar hatırlatıldı

“Küçükbaş Hayvancılığın Yaygınlaştırılması Programı” için askı listelerine itiraz süresi başladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Hayvancılık Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre askı listeleri bugün ve yarın da askıda kalacak.

Kırsal kalkınma kapsamında, bölge halkının desteklenmesi, ayrıca hellim tescili gereği ihtiyaç duyulan küçükbaş hayvan sütünün karşılanması amacı ile hayvan sayısının ve işletme sayısının artırılması için Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) katkılarıyla Küçükbaş Hayvancılığın Yaygınlaştırılması Programı’na müracaat edenlerin beyanları, Teknik Komite tarafından incelendi.

Evraklar, yerleşim yerleri ve arazi bazında yapılan incelemeler sonucunda, tespit edilen bulgular askı listeleriyle açıklandı.

Müracaat edenler, Komite bulgularını tetkik edip, itirazlarının olması halinde İskele Kaza Hayvancılık Dairesi’ne başvurup itiraz edebilecek.

Başvuruda bulunanların hangi konularda itiraz edebilecekleri ve itiraza giderken götürmeleri gereken evraklar da açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre başvuru şartları şu maddelerden oluşuyordu:

“KKTC vatandaşı olmak, 18-40 yaş aralığında olmak, tercihen kadın olmak, tercihen hayvanı olmamak veya en fazla 20 damızlık küçükbaş hayvanı olmak, hane halkının toplamda 20 damızlık küçükbaş hayvandan fazla hayvanı olmamak, İskele ilçe sınırları içinde ikamet etmek, hane halkı içinde devletten maaş almıyor olmak, hayvan sağlığı ve refahı için gerekli altyapıya sahip İskele ilçe sınırları içinde uygun bir barınağa sahip olmak, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın program kapsamında hazırlamış olduğu taahhütname şartlarını kabul etmiş olmak, hayvancılık ile uğraşanlar için hayvan hastalıklarından ari işletme belgesi.”