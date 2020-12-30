Dua Lipa, Gigi ve Bella Hadid, Noel'i evlerinde kutladı

Dünyada 81 milyondan fazla kişiyi etkileyen Coronavirüs, Noel kutlamalarını da vurdu. Pandemi nedeniyle Noel'i evde kutlayan isimlere Dua Lipa ve sevgilisi Anwar Hadid'in ailesi de katıldı.

Anwar Hadid ile çıkan Dua Lipa, Instagram hesabından anne Yolanda ve kız kardeşler Gigi ve Bella Hadid'in de dahil olduğu, küçük kutlamadan fotoğraflar paylaştı.

Dua Lipa ve Hadid Ailesi; Noel için zencefilli kurabiye evleri dekore edip komik gözlüklerle hatıra fotoğrafları çekti.

