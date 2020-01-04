MTG çalışmalara başladı

İlk devreyi lider tamamlayan Mağusa Türk Gücü ikinci devre hazırlıklarına salonda start verdi 

MTG çalışmalara başladı

 K-Pet Süper Ligi’nin ilk devresini lider olarak tamamlayan geçen yılın şampiyonu Mağusa Türk Gücü ikinci devre hazırlıklarına dün başladı.

Mağusa Türk Gücü dün Gazimağusa’da Fit-Plus spor salonunda ağırlık çalışarak yeni sezon çalışmalarına başladı.

Uğur da çalıştı
Mağusa Türk Gücü’nün önemli oyuncularından olan ve ikinci devrede takımdan ayrılacağı konuşulan Uğur Gök’ün de takımla birlikte antrenman yaptığı gözlemlendi.

Şenol geri döndü
Öte yandan sezon başında eski takımı Gençler Birliği’ne kiralık olarak gönderilen Şenol Şöför’ün de takıma katıldığı ve dünkü salon çalışmalarında yer aldığı gözlerden kaçmadı. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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