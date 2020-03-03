MTG ve Dumdum fırtınası

Saldıray GÜVENER

U21 liglerinde kıyasıya mücadele devam ediyor. 21.hafta sonunda Süper Lig’de Mağusa Türk Gücü lider durumda bulunurken 1.ligde ise bir diğer doğu bölgesi takımı Yonpaş Dumlupınar da zirvede yer alıyor. İki Mağusa bölgesi takımı emin adımlarla şampıyonluk yürüyüşünü sürdürüyor.

Süper Lig’de lider durumda bulunan Mağusa Türk Gücü gençleri 54 puan ile zirvede bulunuyor.

1.ligde ise Yonpaş Dumlupınar 60 puan ile zirve de yer alırken en yakın takipcisine 12 puanlık fark ile şampiyonluk yürüyüşünü sürdürüyor.

MTG gençleri 120 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 14 gol gördü.

Y. Dumlupınar gençleri ise 126 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde sadece 7 gol gördü.

Son 9 haftaya girilirken doğu bölgesinin gençleri emin adımlarla şampiyonluk yürüyüşünü sürdürmeye devam ediyor.