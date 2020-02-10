Ocak istediğini aldı 2-0

Zirve mücadelesini sürdürmek isteyen Türk Ocağı konuk ettiği Baf Ülkü Yurdu karşısında kazanmasını bildi

Ocak istediğini aldı 2-0

 Yer: 20 Temmuz Mete Adanır Stadyumu

Hakemler: Turgay Misk, Sabriye Atikoğlu, Cemal Sarı, Hakan Ünal
Türk Ocağı: Cenk Yılmaz, Ali Özbahar, Bilal Ceylan, Kaan Arsu, Mehmet Uçar, İlker Tek, İbrahim Halil Karadal, Ocran İdan(Dk.23 Ali Avcısoyu(Dk.90 Deniz Kurtay), Levan İngorohval, Remzi Betmezoğlu, Oha Lesvtekevwe
Baf Ülkü Yurdu: Erdoğan Nay, Adeola Runsewe, Kossi Adetu, Fikri Arslan(Dk.75 Doğan Işıker), Cevdet Alıcı, Hüseyin Taşcı, Hasan Sedatgil, İbrahim Hatay, Mustafa Kemal Atlar, İsaac Owusu, Yankı Aktül(Dk.30 Ömer Ulaş)
Gol: Dk.59 Levan, Dk.90 Deniz Kurtay(Türk Ocağı)

Yusuf YILDIZEV
K-Pet Süper Lig’in 18. haftasında Türk Ocağı, konuk ettiği Baf Ülkü Yurdu’nu 2-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapadı.
11.dk: Ani gelişen Türk Ocağı atağında sol kanattan ceza sahasına giren Levan’ın vuruşunu kaleci Erdoğan karşıladı.
36.dk: Sağ kanattan ceza sahasına yaklaşan Levan yerden pasıyla topu Oha’yla buluşturdu. Oha topa dokundu ancak top yan kale direğinden oyuna geri döndü.
41.dk: Oha’nın ara pasına hareketlenen Remzi karşı karşıya pozisyonda topu dışarıya gönderdi.
43.dk: Remzi’nin pasıyla hareketlenen Oha sol çaprazdan vuruşunu yaptı ancak top yandan dışarıya gitti.
55.dk: Ara pasında topla buluşan Cevdet’in vuruşunu kaleci Cenk karşıladı.
59.dk: Ani gelişen Türk Ocağı atağında Remzi’nin ara pasına hareketlenen Levan ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaparak takımını öne geçirdi. 1-0
76.dk: Gelişen Türk Ocağı atağında Ali’nin pasıyla topla buluşan Remzi uygun durumda kaleci Erdoğan’a nişanladı.
76.dk: Akabinde gelişen Baf Ülkü Yurdu atağında ara pasıyla topla buluşan Kossi’nin vuruşunu kaleci Cenk kornere çeldi.
90.dk: Gelişen Türk Ocağı atağında Oha’nın ortasına Deniz kafa ile dokundu ve ağları buldu. 2-0
Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Türk Ocağı konuk ettiği Baf Ülkü Yurdu’nu 2-0 mağlup etti.
Bu sonuçla Türk Ocağı puanını 38’e çıkarırken, Baf Ülkü Yurdu ise 24 puanda kaldı.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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