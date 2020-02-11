Oscar Partisi, dekolte şova sahne oldu

Kırmızı halı stilleriyle tam bir hayal kırıklığı yaşatan 92. Oscar Töreni’nden sonra, dünyaca ünlü isimler Vanity Fair Oscar Partisi’ne katıldı. 2020 Akademi Ödülleri’nde her ne kadar vasat bir kırmızı halı ile karşılaşsak da, parti göz kamaştırıcıydı…

Göğüs ve bacak dekoltelerinin öne çıktığı gecede, Kim Kardashian ve Kylie Jenner’ın günlük hayatlarının aksine son derece kapalı kıyafetler giymesi dikkat çekti.

Beverly Hills’teki Wallis Annenberg Sahne Sanatları Merkezi’nde gerçekleşen partide neredeyse rüküş diyebileceğimiz pek isim yoktu. Hatta son dönemdeki en iyi görünümler partide bir araya gelmiş gibiydi.