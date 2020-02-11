Çaresi bulunamadı

Çin'de ortaya çıkan virüs salgınında can kaybı 910 oldu. Vaka sayısı 40 binin üzerine çıktı. İngiltere, İspanya ve Fransa'da görülen yeni vakalar Avrupa'yı telaşlandırdı. Avrupa Birliği sağlık bakanlarının, corona virüsü salgınını görüşmek için 13 Şubat'ta olağanüstü toplanacağı bildirildi. Bununla birlikte, Çin'de yapılan bir araştırma, yeni tip corona virüsünün kuluçka döneminin 24 gün sürebileceğini gösterdi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs, yaklaşık 30 ülke ve bölgeye yayıldı. Salgın nedeniyle 910 kişi yaşamını yitirdi. Can kayıplarının 908'i Çin ana karasında, biri Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde ve biri de Filipinler'de yaşandı. Çin ana karasında 40 bin 171, Hong Kong'da 36 ve Makao Özel İdare Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da ise 16 vaka görüldü.

Çin dışında corona virüsün görüldüğü ülkeler ve vaka sayıları ise şöyle: Japonya: 161, Singapur: 43, Tayland: 32, Güney Kore: 27, Malezya: 18, Avustralya: 14, Vietnam: 14, Almanya: 14, ABD: 12, Fransa: 11, Birleşik Arap Emirlikleri: 7, Kanada: 6, İngiltere: 3, İtalya: 3, Hindistan: 3, Filipinler: 3, Rusya: 2, Nepal: 1, Sri Lanka: 1, Kamboçya: 1, Belçika: 1, İspanya: 1, İsveç: 1, Finlandiya: 1.



24 gün sürebilir

Çin'de yapılan bir araştırma, yeni tip corona virüsünün (2019-nCoV) kuluçka döneminin 24 gün sürebileceğini gösterdi. Yerel basında çıkan haberlere göre, Çin'in önde gelen epidemiyologlarından Cong Nanşan ve ekibi, corona virüsü tespit edilen 1099 kişinin tıbbi kayıtlarını inceledi. Hastaların sadece 13'ünün vahşi hayvanlarla temas ettiğini, yaklaşık üçte birinin ise salgının çıkış noktası olan Wuhan kentinde bulunduğunu ortaya koyan çalışmada, koronavirüsün kuluçka süresinin 24 güne kadar değiştiği görüldü.

Hong Kong'un en zengininden 18 milyon dolar bağış

Hong Kong'un en zengin kişisi, yeni tip corona virüsü (2019-nCoV) salgınının merkezindeki Çin'in Wuhan kentine yardım için yaklaşık 18 milyon dolar bağışta bulundu.

TheStraitTimes'ın haberine göre, 91 yaşındaki iş adamı Li Ka Shing'in vakfının Vuhan için yaptığı 17,87 milyon dolar bağış, Çin Kızılhaçı aracılığıyla dağıtılacak.

AB sağlık bakanları olağanüstü toplanacak

Avrupa Birliği (AB) sağlık bakanlarının, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs salgınını görüşmek için 13 Şubat'ta olağanüstü toplanacağı bildirildi.

AB Komisyonu Sözcüsü Stefan De Keersmaecker, sağlık bakanlarının corona virüsü salgınına ilişkin gelişmeleri ele alacağını ifade etti. AB geçen hafta yeni tip corona virüsü salgınının araştırılması için 10 milyon euro hibe edeceğini açıklamıştı. İngiltere, İspanya ve Fransa'da yeni vakalar ortaya çıktı.

İngiltere'de corona virüsü için önlem

İngiltere, yeni tip corona virüsü "ciddi ve yakın bir tehdit" ilan ederken, ülkedeki vaka sayısı da 8'e çıktı. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında yeni tip corona virüsün halk sağlığına "ciddi ve yakın tehdit" oluşturduğu kaydedilerek, virüsün yayılmasını geciktirmek veya önlemek için yeni düzenlemeye gidildiği belirtildi.

Buna göre, corona virüs taşıyan kişiler zorla karantinaya alınabilecek ve halk sağlığına tehdit oluşturmaları durumunda istemeseler dahi tecrit edilebilecek.