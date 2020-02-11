Sazlıköy’de tarihi kilise çevresinde ve Kantara’da fidan dikildi

Karpaz’daki Sazlıköy’de tarihi kilise etrafına fidan dikimi yapıldı.

Muhtarlığın girişimleri ve köy halkının desteği ile bu yıl bin civarında servi ve harnup ağacı 6-7’nci yüzyılda inşa edilen Panagia Kyras Kilisesi’nin etrafında dikildi.

Sazlıköy Muhtarı Güneş Barışsal, etkinlik sırasında yaptığı açıklamada, her yıl Muhtarlığın öncülüğünde, köy etrafındaki tepe ve kıraçlara fidan dikimi yapıldığını, bu yıl aldıkları bin civarında servi ve harup fidanını 6-7’nci yüzyıllarda inşa edilen Panagiya Kyras Kilisesi etrafında diktiklerini söyledi.

Bu kilisenin, Kıbrıs’ın en eski 3’üncü kilisesi olduğunu söyleyen Barışsal, köylüyü memnun eden bir gelişmenin de pek çok ziyaretçisi bulunan kilisenin restorasyonu için çalışma başlatılması olduğunu ifade etti. Sazlıköy Muhtarı Barışsal, restorasyon projesinin Avrupa Birliği tarafından kaynağının ayrıldığını kaydetti.

Gençler Kantara’da fidan dikti

Gençlik Dairesi organizasyonuyla 150 genç, Kantara’da fidan dikti.

Gençlik Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Kantara Gençlik Kampı’nın üst kısmında yer alan alandaki fidan dikimi, “Kantara gençlerinin dikili bir fidanı var” sloganıyla yapıldı.

Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren’in de katıldığı fidan dikimi, toplam 150 genç, lider, eğitim şefleri ve kamp çalışanlarıyla birlikte gerçekleştirildi.

Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2020, 12:13