Sendika tepkili

Tuğçe Ülkü AYDIN

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2020’nin ilk asgari ücretini, brüt 3 bin 600 TL, net 3 bin 132 TL olarak belirledi.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2020 yılının ilk asgari ücretini belirlemek amacıyla dün yaptığı dördüncü toplantıda, asgari ücreti 1 Şubat tarihinden itibaren brüt saatlik; 20.77 TL, günlük; 166.15 TL, haftalık; 830.77 TL, aylık; 3.600 TL, net 3 bin 132 olarak belirledi.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Erçin Tekakpınar yaptığı yazılı açıklamada, bir önceki asgari ücrete göre artış oranının yaklaşık 5.9 olduğunu belirtti.

Tekakpınar, bugün gerçekleştirilen toplantıya devlet tarafını temsilen 5 üye, işçi tarafını temsilen 4 üye ve işveren tarafını temsilen 3 üye katıldığını ifade ederek, toplantıda tarafların asgari ücretin tespiti ile ilgili görüşlerini ortaya koyduğunu ve yeniden görüşülen asgari ücretin oylamaya sunulduğunu kaydetti.

İşçi tarafı toplantıyı terk etti

Tekakpınar, devlet tarafının 5, işveren tarafının 3 evet oyu verdiği toplantıda, işçi tarafının toplantıyı terk ettiğini belirtti.

Tekakpınar, yasanın çırak olarak tanımladığı 15 ile 17 yaş arası işe alınanlara bu kıstasların sırası ile yüzde 30 indirimle uygulanması önerisinin de oylamaya sunularak, önerinin oy çokluğu ile kabul edildiğine dikkat çekti.

Asgari ücret, brüt 3 bin 400 TL, net 2 bin 958 TL olarak uygulanıyordu.



Sucuoğlu: Gerek görülürse bir kez daha artırılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, dün belirlenen asgari ücretin bu yılın son asgari ücreti olmadığını, süreç içerisinde sektörel gelişmelerin takip edileceğini, eğer gerekli görülürse, yıl ortası ve sonunda bir kez daha artırılabileceğini söyledi.

Bakan Sucuoğlu, “Daha önceki birçok yıl gibi asgari ücret senede bir defa belirlenmeyecek. Ekonomik durum, sektörel gelişme ve dövizin durumuna göre ikinci ve üçüncü defa asgari ücret tespiti yapılabilecek” dedi.

Sucuoğlu, 2020 yılının ilk asgari ücretini, brüt 3 bin 600 TL, net 3 bin 132 TL olarak belirlediğini anımsatarak, yeni asgari ücretin 1 Şubat itibarıyla uygulanacağını kaydetti.

Bakan Sucuoğlu, yaklaşık üç aydır üzerinde çalıştıkları yerel istihdamı destekleme projesiyle asgari ücretten başlayacak şekilde 4 bin TL’ye kadar geliri olan KKTC vatandaşı kişilere bir yıl boyunca her ay net olarak 200 TL verilmesi uygulamasının haftaya başlatılmasının hedeflendiğini de açıkladı. Sucuoğlu, bu kapsamda 29 bin civarında kişi bulunduğunu ve bu kişilere bir yıl boyunca verilecek katkıyla toplamda 2 bin 400 TL ödeneceğini bildirdi.

“Yaklaşık 5.9 artış sağlandı”

Asgari ücretin brüt 3 bin 600 TL olmasıyla yaklaşık 5.9 oranında bir artış sağlandığına dikkat çeken Sucuoğlu, 30 Ocak’ta yapılan toplantıda işçi temsilcilerinin 4 bin 200 TL önerisinde bulunduğunu, daha sonra bunun 4 bin 300 TL’ye çıkarıldığını söyledi.

Hükümet olarak asgari ücretin brüt 3 bin 650 veya 3 bin 700 olması için öneriler yaptıklarını, ancak işçi tarafının 4 bin 300’ün altına düşmediğini, işverenin de bu rakamlara evet demesinin mümkün olmayacağını anlattı.

“Bu koşullarda asgari ücret tekrar ertelenecekti” diyen Bakan Sucuoğlu, kendilerinin 3 bin 700’ü ısrarla sunmasına rağmen işçi sendikaları tarafından önerinin reddedildiğini, işverenin de bu rakamları kabul etmediğini, işçi sendikalarının herhangi bir oylamaya katılmadan toplantıdan ayrıldığını, işverenle 3 bin 600 TL ile fikir birliği sağlandığını aktardı.

“Yerel istihdamı destekleme projesi…”

Bakanlık olarak yaklaşık 3 aydır üzerinde çalıştıkları sürekli istihdam kapsamında yerel istihdamı destekleme projesi hakkında da bilgiler veren Bakan Faiz Sucuoğlu, asgari ücretten başlayacak şekilde 4 bin TL’ye kadar geliri olan KKTC vatandaşı kişilere bir yıl boyunca her ay net olarak 200 TL verileceğini söyledi.

3 bin 132’lik şu andaki asgari ücret gelirinin verilecek ek katkıyla net 3 bin 332 TL olacağını aktaran Bakan Sucuoğlu, bu katkının 4 bin TL’ye kadar geliri olanlara verileceğini belirtti.

Şu anda bu geliri alabilecek kişi sayısının 29 bin civarında olduğuna dikkat çeken Bakan Sucuoğlu, bunun Yerel İşgücü Destekleme Fonu’ndan KKTC vatandaşı ön koşulu ile yapılacak bir açılım olduğunu kaydetti.

HAKSEN: Çalışanlarla alay edildi

Öte yandan Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun belirlediği brüt 3 bin 600 TL, net 3 bin 132 TL olan yeni asgari ücretin özel sektör çalışanlarını yine açlığa ve sefalete mahkûm ettiği görüşünü belirtti.

HAKSEN Genel Başkanı Eren Büyükoğlu, yazılı açıklamasında, asgari ücretliye brüt yapılan 200 TL, net 174 TL’lik artışın “çalışanlarla alay etmekten başka bir anlam taşımadığını” savundu.