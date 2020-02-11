Meclis gerildi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda dün ilk olarak Başbakanlığın Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi gündeminde bulunan İhtiyat Sandığı (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi.

Tezkerenin görüşülmesi sırasında Meclis Genel Kurulu’nda zaman zaman tartışmalar yaşandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, tasarının, yerli istihdamına katkı priminden elde edilen paranın bir yıllık gelirinin yüzde 30’unun bir yıla mahsus olarak ulaştırma sağlık, eğitim ve engellilerle ilgili projeler gibi yatırımlar için kullanılmasını öngördüğünü kaydetti.

Özyiğit: Nerde para varsa oraya el atılıyor

TDP Genel Başkanı, milletvekili Cemal Özyiğit, hükümetin Türkiye’den para gelmeyeceğini gördüğünü ve nerde birikmiş para varsa oraya el atmaya başladığını savundu.

Özyiğit, yerli iş gücü istihdamının önemine vurgu yaptı.

Özyiğit, özel sektörde örgütlenme hakkının güvenceli bir şekilde sağlanması gerektiğini söyleyerek, örgütlenmeye çalışanların işlerine son verildiğini söyledi.

Erhürman: Beklenen para gelmedi

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, KKTC-TC işbirliği anlaşmasına değinerek, bu anlaşma uyarınca gelmesi beklenen paranın gelmediğini, bir kısmının da bankada beklediğini söyledi.

Altyapı için gelen ve kullanılmamış para miktarını aktaran Erhürman, bu paraların kullanılması mümkünse neden başka kaynak yaratılmaya çalışıldığını sordu.

Erhürman, tasarıda bu fonun, kullanılacağı alanların yasada belirlendiğini, başka bir yerde kullanılamayacağının belirtildiğini, bunun nedenleri olduğunu kaydetti.

Manavoğlu: Özyiğit’e mendil göndereceğim

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, doğru atılan bir adım olduğunu söyleyerek, miktarın yetersiz olduğunu belirtti.

Dörtlü koalisyon döneminde alınması planlanan ekonomik tedbirlere değinen Manavoğlu, ekonomik tedbirlere ilişkin 8. maddeyi okuyarak, konuşulanların geçmişte de konuşulduğunu söyledi.

Muhalefetin tavrını eleştiren Manavoğlu, “Yaptığınız sorunlara çözüm bulmak değil muhalefet yapmaktır” dedi.

Manavoğlu’nun “Koalisyon bitti diye ağlayan Özyiğit’e mendil göndereceğim” demesi Meclis Genel Kurulu’nda gerginliğe yol açtı.

Düzenlemenin olması gerektiğine inandığını söyleyen Manavoğlu, “Buzluk dolu ahali aç gezer. Bu parayı kullanmamız lazım ama tabii ki şeffaf olması gerekir” dedi.

Sucuoğlu: Projede sıkıntı yok

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, 3 milyon TL’ye yakın bir rakamın hazır olduğunu, proje konusunda bir sıkıntı olmadığını belirtti.

Sucuoğlu, afların KKTC’nin özel ekonomik şartları nedeniyle çeşitli yıllarda çıkarıldığını, bunun CTP ve dörtlü koalisyon dönemlerinde de yapıldığını söyledi.

2018-19 hane halkı anket sonuçlarına değinen Sucuoğlu, arzu edilen kadar olamasa da işsizlikte gerilemenin söz konusu olduğunu, genç işsiz oranın yüzde 19,4’e düştüğünü, işsizlik oranlarında da azalma görüldüğünü, ideal olmasa da olumluya eğilim sağlandığını kaydetti.

Özyiğit: Üsluba dikkat edelim

TDP Genel Başkanı, milletvekili Cemal Özyiğit, halkın seçtiği milletvekillerinin kelimeleri ve cümlelerini düzgün seçerek konuşması, seviye ve üsluba dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Özyiğit, seviye ve üsluba dikkat edilmediği noktalarda, Genel Kurul salonunu terk edeceğini belirtti.

Dörtlü koalisyon döneminde ekonomiye ilişkin detaylı çalışmalar yapıldığını, önerilerin ciddi çalışmalar sonucu hazırlandığını söyleyen Özyiğit, aradan birinin seçilmediğini bütünlüklü çalışma yapıldığını belirtti.

Amcaoğlu: Belediyeler batmaktan kurtulacak

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, afların belediyelerin batmaktan kurtulması amacıyla yapıldığını belirtti.

Yerel gelirlerin arttığını, akaryakıta zam yapılmadığını, Fiyat İstikrar Fonu’nun artıyla kapandığını dile getiren Amcaoğlu, yapılan tüm ödemelerin basınla paylaşıldığını belirtti.

Böylece Meclis Genel Kurulu dünkü çalışmalarını tamamladı. Meclis bir sonraki toplantısını bugün yapacak.