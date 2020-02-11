Yasa değişikliği meclise gönderildi

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, kamudaki eşitsizliği gidermek için yasa değişikliği yaptıklarını ve Meclis’e gönderdiklerini bildirdi.

Özersay yazılı açıklamasında, “Kamuda bir süredir devam eden önemli bir anomaliyi, eşitsizliği düzeltmek için Bakanlar Kurulunda geçtiğimiz Cuma günü gerekli adımı attık ve değişikliği Meclis’e gönderdik” dedi.

Özersay, “47/2010” sayılı kamu çalışanlarının aylık maaş ve diğer ödeneklerinin düzenlenmesine dair yasa nedeniyle terfi sınavlarında kişilerin aynı sınava girip farklı geçme notu ile başarılarının değerlendirilmesi sıkıntısının ortadan kaldırılacağını ifade etti.



Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2020, 12:34