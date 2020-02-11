Hain saldırı

İdlib'in kuzeyinde Suriye rejiminin topçu atışı sonucu 5 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, saldırı sonrası tespit edilen hedeflerin ateş altına alındığını açıkladı. İdlib'in kuzeyindeki saldırıda 5 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı.

Konuyla ilgili açıklama Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden geldi.

Açıklamada "İdlib’de çatışmaları önlemek, hudut güvenliğimizi sağlamak, göçü ve insanlık dramını engellemek maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, Rejim tarafından 10 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 silah arkadaşımız yaralanmıştır" denildi.

MSB, İdlib'de rejim güçlerince düzenlenen saldırı üzerine angajman kuralları ile meşru müdafaa çerçevesinde anında misliyle mukabele edildiğini, 115 rejim hedefinin ateş altına alındığını ve ilk bilgilere göre 101 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Fuat Oktay: Gerekli cevap verilecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, karar haber üzerine açıklama yaptı. Oktay, şunları belirtti: “İdlib’de bölge halkının güvenliğini sağlamak ve yaşanan insanlık dramını engellemek için görev yapan kahraman askerlerimize düzenlenen saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alan unsurlara misliyle cevap verilmiştir. Mehmetçiğimiz bölgede varlığını sürdürmeye ve uluslararası hukuku hiçe sayanlara gerekli cevabı vermeye devam edecektir.”

Şentop: Yüreğimize ateş düştü

Meclis Başkanı Mustafa Şentop ise şunları söyledi: " İdlib'in Kuzeyinden gelen şehit haberi, yüreğimize ateş düşürdü. Acılı aileleri başta olmak üzere tüm milletimize baş sağlığı diliyor, yaralı askerlerimize de acil şifalar temenni ediyorum. Toprakları üzerinde vekalet savaşlarına engel olamayan rejimin kahraman Türk askerini hedef alması, Türkiye’nin bölgede barış çabalarının ne denli önem taşıdığını ortaya koymaktadır. Türkiye, barış için kararlı duruşunu sürdürecektir."

Kalın: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “İdlib’de şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Bu haince saldırıya derhal karşılık verilmiş ve hedefler vurulmuştur.”

Çelik: Karşılık verilmiştir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "İdlib'de rejimin saldırısının ardından gerekli karşılık verilmiştir. Türkiye'nin gözlem noktalarından çekilmesi söz konusu değildir. Bu noktalara takviyeler gerçekleştirilmiştir. TSK kendisine karşı yapılan her saldırıya misliyle karşılık verecektir. Bunun için her türlü kapasiteye ve teçhizata sahiptir" dedi.

Kılıçdaroğlu: Yüreğimiz yandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise saldırıyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “İdlib'den gelen acı haberle yüreğimiz yandı. Şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.”

Komando takviyesi yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı. Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen çok sayıda komandonun yer aldığı askeri konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.

Öte yandan, askeri konvoy içerisinde sinyal kesici askeri araçlar ile zırhlı askeri ambulansların da olduğu gözlendi.