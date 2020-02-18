Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen ve bu yıl dokuzuncusu oynanan Rauf R. Denktaş Kupası’nda erkeklerde Çamlıkspor şampiyon oldu.

Atatürk Spor Salonu’nda Yakın Doğu Üniversitesi ile Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor arasında oynanan karşılaşmayı Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor 25-22, 25-22 ve 25-21’lik setlerle 3-0 kazanarak turnuvanın şampiyonu oldu.

Çamlıkspor, Denktaş Kupası’nın sahibi olması yanında Süper Kupa’nın da ilk finalisti oldu.

Şampiyon Çamlıkspor ile ikinci olan Yakın Doğu Üniversitesi’ne kupa ve madalyaları Denktaş ailesinden Ender Denktaş Vangöl tarafından takdim edildi.