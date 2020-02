Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün saat 11.00’de Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı. Meclis Genel Kurulu’nda yapılan güncel konuşmalarda, “sağlık, yeni hastane, tarımsal üretim ve Hal Yasası” konularına değinildi.

İlk sözü alan CTP Milletvekili Salahi Şahiner “Tarımsal Üretimde Hal Yasasının Önemi” başlıklı konuşma yaptı.

Tarımsal ürünlerin fiyatlarının çok yükseldiğini söyleyen Şahiner, bunun siyasiler tarafından mercek altına alınıp gereken adımların acilen atılması gerektiğini belirtti.

Üreticilerin üretimden vazgeçmeye başladığını da kaydeden Şahiner, bunun önüne geçmek için gereken önlemlerin alınmasını istedi.

Şahiner, gıda güvenliği konusunda etkin denetimler yapılması gerektiğini de söyledi.

Dış ticaret açığını kapatmak açısından tarımsal ve hayvansal üretimin önemine değinen Salahi Şahiner, büyüklüğü 1 milyar TL’yi aşan bu sektöre gereken önemin verilmesini istedi.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Hal Yasası’nın hâlâ geçirilmediğine işaret ederek bunun yarattığı sıkıntılara değinerek gerekenin yapılmasını istedi.

Şahiner, ülkede üretilen tüm ürünlerin hallerden geçmesi, kayıt altına alınması ve gıda güvenliği denetimlerinin yapılmasının önemine işaret etti.

Oğuz: Tüm ülkenin beklediği bir yasa

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da yanıt vermek üzere söz alarak Hal Yasası’nın tüm ülkenin beklediği bir yasa olduğunu kaydetti.

Önemli olanın Hal Yasası’nın Meclis’ten geçmesi değil hayata geçirilmesi olduğunu ifade eden Oğuz, bu kapsamda Ekonomi Bakanlığı’yla gerekli çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.

Hal Yasası geldiğinde tarladan sofraya gıda süreci açısından önemli bir düzenleme geleceğini dile getiren Oğuz fiyatlardaki artışların mevsimsel olduğunu kaydetti.

İncirli: Hem hizmet alanlar hem verenler memnun değil

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli “Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi” konulu güncel konuşma yaptı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin zamanla ve nüfus artıkça yetersiz hale geldiğini dile getiren İncirli, hem hizmet alanların hem hizmet verenlerin memnun kalmaz hale geldiğini kaydetti.

“Geçtiğimiz günlerde yeni bir hastaneyle ilgili bir müjde geldi ama içeriğinde bir şey göremedim” diyen İncirli, hastanenin nerede, ne zaman, nasıl açılacağıyla ilgili bilgi verilmediğini dile getirdi.

Açıklamalarda hastanenin BRTK binası arkasına TC’den gelecek kaynakla yapılacağının ifade edildiğini söyleyen İncirli, Sağlık Bakanı’na bunun doğru olup olmadığını sordu.

“Bu ihale nerede açılacak? Projeleri kim hazırlayacak? Kararları kim verecek” diye soran İncirli “işin yürütülmesi konusunda da birileri gelsin, bunları bizim için yapsın” diye düşünülmemesi gerektiğini dile getirdi.

Pilli: Yeni bir hastane olmazsa olmaz

Sağlık Bakanı Ali Pilli de hastane yapımında İncirli’nin kenarda durulmaması gerektiği sözleri üzerine hiçbir zaman köşede durmadığını her zaman gerekli mücadeleyi verdiğini dile getirdi.

Nalbantoğlu Hastanesi’nin kapasitesinin üstünde hizmet verdiğini kendisinin de her zaman dile getirdiğini söyleyen Pilli, Lefkoşa’da yeni bir hastanenin olmazsa olmaz olduğunu da her zaman ifade ettiklerini anlattı.

“2020 yılında temel atma sözü verdik” diyen Pilli, koydukları bu hedef için çalışmalara başlandığını bildirdi.

Şahali: İlaç envanteri yapılamıyor

CTP Milletvekili Erkut Şahali “Hükümet gıda güvenliğini tehdit ediyor” başlıklı konuşma yaptı.

İlaç Eczacılık Dairesi deposuna ilaç girişlerinin de, çıkışlarının da kaydının tutulabilmesine imkan olmadığını dile getiren Şahali, devlete ait ilaç envanterinin doğru şekilde yapılamaz durumda olduğunu kaydetti.

İlaç Eczacılık Dairesi’ne acilen raf sistemi kurulması gerektiğini söyleyen Şahali, bunun sadece 100 bin TL’lik kaynakla yapılabileceğini dile getirdi. Buna ek bin lira ile otomasyon sisteminin de kullanılabilir hale gelebileceğini savunan Şahali, bu projelerin acilen hayata geçirilmesini istedi.

Ülkede hala tam teşekküllü bir devlet laboratuvarı bulunmadığını söyleyen Şahali, bununla ilgili herhangi bir adım atılıp atılmayacağına dair de görünürde bir şey olmadığını kaydetti.

Özdenefe liman ve ihale konusunda konuştu

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe “Girne Antik Limanı’nın iyileştirilmesi ve ihale süreci” başlıklı konuşma yaptı.

Girne’nin önemine işaret eden Özdenefe, Girne’nin sadece turizm açısından bir vitrin bir marka değeri değil, çok sayıda insan için manevi değer olan bir yer olduğunu kaydetti.

Girne Limanı’nın denize boşaltılan çöplerden, atık sulardan ve vergilerin toplanmamasına kadar hep olumsuz şekilde anıldığını dile getiren Özdenefe, bölgede hem bir yetki hem bir çevre karmaşası olduğunu belirtti.

Önemli bir adım atılarak tadilat konusunda ihaleye gidileceği haberini aldıklarını ancak aylar geçmesine rağmen bunun gerçekleştirilmediğini kaydeden Özdenefe, bu gecikmeyle ve neler yapılacağıyla ilgili açıklama istedi.

Üstel: İhale sonuçlanacak

Turizm Bakanı Ünal Üstel, bu konunun tüm ülkeyi rahatsız ettiğini ve bugüne kadarki tüm hükümetlerin bu konuda ihmali olduğunu kaydetti.

Girne Limanı’nın ülkenin kalbinin attığı yer olduğunu söyleyerek, bu konuda ilk olarak burası için bütçe ayırıp projelendirme yaptıklarını kaydetti.

İhalenin bugün sonuçlanacağını açıklayan Üstel, 15 Nisan’da bitirilmek üzere esnaftan da imza aldıklarını, bu boyutta büyük bir projenin titizlikle çalışılması gerektiğini söyledi.



Liman iki ay kapalı kalacak

Üstel, çalışmalar sürerken iki ay civarında süreyle limanın kapalı kalacağını da dile getirdi.

Bakan Üstel, esnafa düşük faizli kredi imkanı sağlamak için de çalışma yaptıklarını söyledi.

Hamzaoğulları: İskele-Bafra yolu neden yapılmadı?

CTP milletvekili Biray Hamzaoğulları da “İskele Bölgesinde Eğitim” konulu konuşma yaptı.

Hamzaoğulları, İskele-Bafra yolunun 8 yıl önce TC’de ihale edilmiş olmasına rağmen halen tamamlanmadığını anımsatarak, İskele TMK binasının ihale adımının 26 Nisan’dan önce tamamlanabilmesi için az vakit kaldığını anımsattı.

Mehmetçik Ortaokulu’nun liseye dönüştürülmesi için çalışmaların başlatılması gerektiğine işaret eden Hamzaoğulları, o bölgedeki okul eksiklikleriyle ilgili bilgi verdi.

Bölgede ihtiyaç duyulan 20 öğretmenin eksikliğinin giderilmesi için yapılabilecekleri sıralayan Hamzaoğulları, bölge okullarıyla ilgili tek tek bilgi verdi ve yapılması gerekenlerle ilgili önerilerini sıraladı.

Çavuşoğlu: Eğitimcileri eğitmeyi amaçlıyoruz”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, eğitimin her yıl daha iyiye gitmek zorunda olduğunu vurgulayarak, bu nedenle Vizyon 2030 Çalıştayı yaptıklarını hatırlattı.

Çavuşoğlu, ortaya çıkan çeşitliliğin ardından yabancı öğrenciler için eğitimcileri eğitmeyi amaçladıklarını belirterek bu noktada atılan adımları aktardı ve sorunun farkında olarak büyük bir mücadele verdiklerini kaydetti.

Artan öğrenci sayısıyla okul binalarının yetersizliğinin farkında olduklarını ve bu eksikliklerin giderilmesi için neler yaptıklarını anlatan Çavuşoğlu, tüm paydaşlarla sürdürülen seferberlik sonucunda okulları yenileyip eğitim yılına hazır edebildiklerini vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, Mehmetçik İlkokulu’yla ilgili de çalışmaların devam ettiğini sonuca varılması halinde açıklama yapacaklarını söyledi

Çöp konusunda attıkları adımları da esnafla iş birliğinde tüzük çerçevesinde düzenleyeceklerini kaydeden Üstel, tüm bunların ardından limanı eski değeriyle halkla buluşturacaklarını kaydetti.