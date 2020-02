Ailesi sevinemedi

Gezi Parkı olayları nedeniyle 28 ay tutuklu kaldıktan sonra dün sabah beraat eden Osman Kavala daha cezaevinden çıkmadan bu kez hakkında 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi.

Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu 9 sanığın beraati ile sonuçlanan Gezi Parkı davası kararı sanık yakınlarını mutluluğa boğarken akşam saatlerinde Kavala hakkındaki gözaltı kararı eşi Ayşe Buğra’yı yıktı, beraat kararına sevinemedi.

Başsavcılık 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili başka bir soruşturma kapsamında Osman Kavala hakkında yeni bir gözaltı kararı verdi.

Başsavcılık ayrıca mahkemenin Gezi davası için Osman Kavala hakkında verdiği beraat kararı sonrası, mahkemeye süre tutum dilekçesi sunmuştu.

Başsavcılık yürütülen 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında Kavala hakkında gözaltı kararı aldı.

Cezaevinden henüz çıkmayan Kavala’nın cezaevinden çıkar çıkmaz yeniden gözaltına alınması bekleniyor.

Gözaltına alınacak olan Kavala’nın önce savcılığa götürülerek ifadesinin alınması ertesi gün de mahkemeye çıkarılması bekleniyor. Başsavcılık, mahkemeye gerekçeli kararın yazılana kadar itiraz hakkının saklı tutulmasını talep etti.

Başsavcılık, dilekçesinde gerekçeli kararın hazırlanmasının ardından beraat kararları için itiraz edeceğini belirtti.

Önce beraat sonra gözaltı

Gezi eylemlerine yönelik açılan davanın karar duruşmasında, mahkeme heyeti, davanın tek tutuklu sanığı olan iş insanı Osman Kavala’nın da arasında bulunduğu 9 sanığın tüm suçlardan beraatine karar vermişti. Mahkeme heyeti, aralarında Can Dündar, Memet Ali Alabora’nın da bulunduğu 7 sanığın ise haklarında çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama kararını kaldırarak, ifadelerinin alınması için yakalama kararı çıkarılmasına hükmetmişti.

Osman Kavala ve diğer sanıkların tahliyesi sırasında yakınları sevinç gözyaşlarına boğulmuştu.

Mahkeme heyeti Osman Kavala’nın son savunmasını yapmasını istemişti.

Osman Kavala ise son savunması için süre talep edeceğini ancak tutukluluğuna yönelik konuşmak istediğini söylemişti.

Sanık Kavala, hakkında hazırlanan iddianamenin komplo teorisi olduğunu vurgulayarak, “Bu iddialar sadece internette çıkan bir yazı kullanarak ortaya atılmıştır. İddia makamının ve heyetinizin olayları ve olguları nesnel bir şekilde değerlendirilmemektedir. Davanın adil bir şekilde yürütüldüğünün anlaşılması için usul kurallarına ve temel hukuk normlarına uyulmalıdır. Her ne kadar geç olsa da mahkemeniz siyasi söylemlerin etkisinde değil, hukuk normlarıyla davaya bakmaya davet ediyorum” demişti.

Dava sonunda kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Yiğit Aksakoğlu, Yiğit Ali Ekmekçi, Çiğdem Mater, Mine Özerden, Tayfun Kahraman, Can Atalay'ın “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” , “Yağma” , “mala zarar verme” , “kasten yaralama”, suçlarından ayrı ayrı beraatine hükmetti. Heyet, kararında suçlamaların “somut ve kesin delile” dayanmadığını ifade etti.

Kararla birlikte 28 aydır tutuklu olan Osman Kavala'nın tahliyesine hükmedilmişti.