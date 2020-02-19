YDÜ Eczacılık Fakültesi Güz Dönemi mezunları, diplomalarını aldı

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Eczacılık Fakültesi 2019-2020 Güz Dönemi mezunları, İletişim Fakültesi Turuncu Salon’da düzenlenen mezuniyet töreniyle diplomalarını aldı.

Verilen bilgiye göre, törene, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Filiz Meriçli, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çalış, bölüm başkanları, öğretim elemanları, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı vuruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nden Nina Koçubey tarafından sunulan keman dinletisinin ardından konuşmalara geçildi. Törende, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çalış, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ile öğrenciler adına Fatima Nasiru Ahmed ve Arkan Qasim Lateef birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çalış ve Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Banu Keşanlı tarafından mezunlara diplomaları verildi.