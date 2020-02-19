Ömer KADİROĞLU

Seyrüsefer harçlarına yapılan zamları protesto etmek amaçlı “Yol Yoksa Seyrüseferde Yok” sloganı ile sosyal medyada örgütlenerek eylem yapan vatandaşlar dün üçüncü eylemlerini gerçekleştirmek üzere yine Lefkoşa’daydı.

“Deterjanını Al Da Gel” sloganıyla 11.00 sıralarında Haspolat Kavşağı’nda başlayan eylem kapsamında araçlar 12.00 sıralarında Girne Kapısı’na ulaştı. Polis araçla geçişe izin vermemek için Meclis önünden geçen yolu kapattı ve Meclis’te geniş güvenlik önlemi aldı.

Meclis önüne deterjan döküp, suyla köpürten süpürge ile süpüren vatandaşlar, milletvekillerini ülke sorunlarına duyarsız olmakla suçladı.

Sosyal medyada kısa bir sürede 41 bin üyeye ulaşan gurubun dün düzenlediği eyleme yaklaşık 30 aracın katılması hüsran yaşattı. Grubun kurucusu Fikri Maraşali, Meclis önünde basına yaptığı açıklamada fedakârlık ve birliktelik olmazsa hiçbir şeyin başarılamayacağını söylerken eylem komitesi üyelerinden Serdinç Maypa, gazetelerde eylemle ilgili habere yer verilmediğini söyleyerek, eylemi takip etmek için gelen basın mensuplarına “Bugün yapılacak eylem gazetelerinizde çıkmadı. Haberini yapmadığınız bir olayı neden haber yapmak istediğinizi anlamadım. Sayfalarınızı doldurmak için buraya geldiniz. Yazıklar olsun” şeklinde sitem etti. Polis, araçlarının dikiz aynalarına sarı balon, camlarına da “Memlekete 5 Paralık Yararı Olmayanlar Hu Hu”, “Yollarda Ölen İnsanların Ah’ları Üzerinizde” “Ne İşe Yararsınız Be?” gibi pankartlar asan eylemcilerin araçlarla Meclis önüne geçmesine izin vermedi. Araçlar Girne Kapısı’nda bırakıldı, Meclis önüne yaya gidildi.