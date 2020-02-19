Daha aktif siyaset

Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios, Maraş konusu ve Türkiye’nin eylemleriyle ilgili diplomatik faaliyetleri ile temaslarının sürdüğünü ve süreceğini açıkladı.

Alithia gazetesi “Maraş’taki Meydan Okumalar Avrupalıların Önünde” başlıklı haberinde, Kusios’un “emin olunuz ki, gerektiğinde bunları açıklayacağız” ifadesine de yer verdi.

Kusios, Rum hükümetinin “Maraş konusuyla ilgili devam eden Türk meydan okumalarının karşısında pasif kalmadığını” da iddia etti.

Gazete, Kusios’un açıklamalarından ortaya çıktığı üzere, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Maraş konusunu hem hafta içerisinde Brüksel’de gerçekleştireceği ikili temaslarda, hem de Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Halk Partisi başkanlarıyla yapacağı görüşmelerde ortaya koyacağını da belirtti.

Her daim, politik, diplomatik ve hukuki çerçeveler içerisinde hareket ettiklerini de savunan Kusios, Rum Yönetimi ile şahsi olarak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bütün mekanizmaları harekete geçirip, bu çerçeveler içerisinde somut eylemlerde bulunacaklarını dile getirdi.

Açıklamasında Maraş konusunun geçtiğimiz cumartesi günü ortaya çıkmadığını ve başlangıçta Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay tarafından 2019 yılının yaz aylarında gündeme getirildiğini belirten Kusios, hükümetin girişimlerine o zamandan bu yana başladığını ve sürdürdüğünü kaydetti.

Anastasiadis’in bahse konu dönemde konuyu BM Genel Kurul toplantısı çalışmaları için gittiği New York’ta BM Genel Sekreteriyle görüştüğünü anımsatan Kusios, Rum Yönetiminin bunun akabinde, konunun BM Kurulu önünde ele alınması için talepte bulunduğunu ve BM Güvenlik Konseyi’nin bu konuyla ilgili olarak toplandığını da hatırlattı.

BM Güvenlik Konseyi Başkanı’nın 2019 yılının Ekim ayında yapılan toplantının akabinde BM Güvenlik Konseyi üyeleri ile BM’nin Maraş’la ilgili kararlara olan bağlılıklarını teyit ettiği bir açıklama yaptığını ve Rum hükümetinin ise BM Güvenlik Konseyinin bu kararını selamladığını anımsatan Kusios, Anastasiadis’in daha sonra konu hakkında BM Genel Sekreteri’ne mektup gönderdiğini anımsattı.

Anastasiadis’in direktifiyle Rum Dışişleri Bakanının ise ABD Dışişleri Bakanı ile AB’ye mektuplar gönderdiğini hatırlatan Kusios, Rum hükümetinin bunların haricinde birçok ülke ve özellikle de BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi ülkeyle diplomatik temaslarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Rum siyasi partileri de yaptıkları açıklamalarda “kapalı Maraş’ta gerçekleştirilen Türk faaliyetlerini” kınarken, BM’nin Kıbrıs’taki Basın Sözcüsü Aleem Siddique ise dün yaptığı açıklamada, BM’nin Maraş’la ilgili gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürdüğünü ve BM’nin bu konuyla ilgili tezinin değişmediğini dile getirdi.

Yatırım Bankası Başkanı ile görüştü

Bu arada Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Güney Kıbrıs’ı ziyaret etmekte olan Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Werner Hoyer ile bir araya geldiği belirtildi.

Anastasiadis’in yaptıkları görüşmede Hoyer’i, Rum hükümetinin Avrupa yatırım bankasının desteğini istemeyi düşündüğü ve başlatılan bir dizi proje konusunda bilgilendirdiğini yazan Fileleftheros gazetesi, Hoyer’in ise, Güney Kıbrıs ile Avrupa Yatırım Bankası arasındaki çok yakın işbirliğini güçlendirebileceklerinden emin olduğunu söylediğini iletti.