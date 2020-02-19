AB finans ediyor 

İbrahim DİRAN

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği (KTOOD) ile Girne, Tatlısu, Değirmenlik, Lapta ve İskele belediyeleri, belediyelerde engelli birimi oluşturulması için iş birliği başlattı.

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen projeyle ilgili olarak Dernek lokalinde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya KTOOD Başkanı Günay Kibrit, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ katıldı.

“El Ele Yerelde” isimli çalışma, kamusal yerlere engelli erişiminde ve engelli hizmetlerinde iyi belediye olan İstanbul Büyükşehir, Avcılar ve Beylikdüzü belediyelerine ziyaret, farkındalığı arttırmak için broşür ve afiş basımı ve iyi uygulamaları konu alacak seminer düzenlenmesini içeriyor.

Basın toplantısında, KTOOD Başkanı Günay Kibrit, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan,

İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu, Lapta Belediyesi Başkanı Mustafa Aktuğ birer konuşma yaptı.