Altay, Maxim Royal’de sevgililer için söyledi

Kuzey Kıbrıs eğlence hayatının önemli mekânlarından biri olan Maxim Royal, Sevgililer Günü özel galasında ünlü şarkıcı Altay’ı konuk etti.

Rezervasyonların günler öncesinde dolduğu Maxim Royal’de bir klasik haline gelen fasıl grubunun müzik ziyafeti, şovmen Gediz’in gösterisi ve dansöz grubunun danslarıyla başlayan gece Altay’ın sahneye çıkmasıyla birlikte zirve yaptı.

Konuklarının Sevgililer Günü’nü kutlayan Altay, ilk şarkısında salondaki herkesin en sevdiği kişiyi alkışlamasını istedi. Alkışların ardından Mart ayında çıkacak olan yeni teklisi “Sanırım”ı ilk kez seslendiren Altay, konuklarından tam not aldı.

Tam anlamıyla bir müzik ziyafetinin yaşandığı gecede Altay, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.