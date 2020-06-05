Rumlar şartlarını açıkladı

Rum İçişleri Bakanlığı sınır kapılarından karşılıklı geçişlerin 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren gevşetilmesiyle ilgili karar aldı

Rum lider Nikos Anastasadis’in, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile vardığı mutabakata işaret eden açıklamada, sınır kapılarından ilk defa geçişlerde COVİD-19 hastalığı için yapılan ve 72 saat öncesine kadar geçerli olan bir testin sonucunun olumsuz çıktığına ilişkin bir belge sunulması gerekiyor.

Bu şartın yerine getirilmesi durumunda geçiş yapılabileceği kaydedildi.

Rum İçişleri Bakanlığı Güney’e geçen çalışanlardan şunları talep edecek:

1. Kıbrıslı Türk çalışanlar, Güney’e ilk defa geçtiklerinde, işverenlerinden imzalanan ve tam adı, soyadı ve Sosyal Sigorta sayılarını (AKA) içeren bir tasdikname sunacaklar

2. Daimi ikametgâhı Tillirya bölgesindeki Pirgo köyünde olan ve Lefkoşa’da çalışan Kıbrıslı Rum çalışanların da işverenlerinden bir tasdikname sunulmaları gerekiyor. Ambulansların Pirgo köyünden Lefkoşa’ya geçişine de engelsiz bir biçimde izin verilecektir.

3. Güney’deki okullarda veya akademik kuruluşlarda okuyan ve sadece Ledra Palas barikatından geçecek olan Kıbrıslı Türk öğrencilerin Okula taşınmaları, sadece okudukları okul veya akademik kuruluşun sağlayacağı araçlarla yapılacaktır. Özel araçlarla geçişlere izin verilmeyecektir. Bu amaçla, okul veya akademik kuruluştan tam adı ve soyadını içeren bir Tasdikname (katılım belgesi) sunulmalıdır.

4. Daimi ikametgâhı KKTC’de olan mahsur ve yeniden yerleşen Kıbrıslı Rumlar ve Maronitler de geçiş yapabilecek

5. KKTC’de ikamet eden ve Kıbrıs Bankası Onkoloji Merkezi’nden, Nöroloji ve Genetik Enstitüsü’nden ve Güney’de bulunan diğer Kamu Hastanelerinden veya Özel Kliniklerden ilaç ve tedavi alan Kıbrıs vatandaşları da Doktordan veya hastaneden tam adını ve soyadını içeren bir tasdikname sunulmalıdır.

6. İnsani sebeplerden dolayı geçiş yapacak olanlar Rum İçişleri Bakanı’nın istisnai onayı ile geçiş yapabilecek.