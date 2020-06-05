Hafta sonu hava nasıl olacak?

Havanın önümüzdeki günlerde açık ve az bulutlu olması bekleniyor

Hafta sonu hava nasıl olacak?
banner432

KKTC’de havanın önümüzdeki günlerde genellikle açık ve az bulutlu olması bekleniyor. Sıcaklık yarından sonra yükselecek.
Meteoroloji Dairesi’nin 6-12 Haziran tarihlerini kapsayan raporuna göre bölge, belirtilen tarihlerde genellikle alçak basınç sistemi ile yarın ılık ve nemli, diğer günlerde ise sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağı öngörülüyor.
En yüksek hava sıcaklığı yarın iç kesimlerde 28-31; sahillerde ise 24-27;  diğer günlerde ise iç kesimlerde 35-38; sahillerde 31- 34 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar ise genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Cenazeler geliyor... Defin işlemleri yarın
Cenazeler geliyor... Defin işlemleri yarın
  1. KIBRIS