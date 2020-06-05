Sınır kapısı için top hükümette

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın daveti üzerine bugün Cumhurbaşkanlığı’nda geçiş kapılarıyla ilgili durumun değerlendirildiği toplantıya Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Sağlık Bakanı Ali Pilli katıldı.

Toplantının ardından sırasıyla Başbakan Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı basına açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sınır kapılarının açılması konusunda İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin tüm üyelerinin olumlu görüş belirttiğini söyleyerek, hükümetin bu konuda ivedi şekilde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Tüm üyelerin görüşlerini aktardığını, oy birliğiyle komitenin tüm üyelerinin net duruş sergilediklerini söyleyen Akıncı, “İki tarafın verilerini değerlendirdikleri zaman, iki taraf arasında geçişlerin başlayabileceği ve bunun da 8 Haziran tarihi olabileceği konusunda hemfikir oldukları mesajı verildi” dedi.

Başbakan Ersin Tatar ise KKTC hükümetinin aldığı her türlü kararın bilim kurullarının tavsiyesiyle alındığını, dolayısıyla bugünkü toplantının ardından da bilim kurullarına iletilecek bir süreç izleneceğini kaydetti.

Tatar, bu işin nasıl, hangi tarihte olabileceğinin bilim kurullarının vereceği karara bağlı olduğunu vurgulayarak, Sağlık Bakanı’nın da bu doğrultuda görüş belirttiğini, bilim kurullarıyla da değerlendirme yaptıktan sonra bu konuyu yeniden gündeme getireceklerini belirtti.