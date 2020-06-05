Tarlaya savruldu

Güzelyurt anayolunda meydana gelen kazada iki kişi yaralandı

Tarlaya savruldu
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Güzelyurt anayolunda iki aracın karıştığı bir kaza meydana geldi. Yılmazköy kavşağını geçip Güzelyurt'a doğru ilerleyen araçlar arasında meydana gelen kazada bir araç yoldan çıktı, yol kenarındaki tarlaya savruldu. Kiralık olan diğer araç ise hasar aldı.
Kazada iki kişinin yaralandığı öğrenildi
Ayrıntılar az sonra…

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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