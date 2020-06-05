Güzelyurt anayolunda iki aracın karıştığı bir kaza meydana geldi. Yılmazköy kavşağını geçip Güzelyurt'a doğru ilerleyen araçlar arasında meydana gelen kazada bir araç yoldan çıktı, yol kenarındaki tarlaya savruldu. Kiralık olan diğer araç ise hasar aldı.
Kazada iki kişinin yaralandığı öğrenildi
Ayrıntılar az sonra…
Tarlaya savruldu
Güzelyurt anayolunda meydana gelen kazada iki kişi yaralandı
Güzelyurt anayolunda iki aracın karıştığı bir kaza meydana geldi. Yılmazköy kavşağını geçip Güzelyurt'a doğru ilerleyen araçlar arasında meydana gelen kazada bir araç yoldan çıktı, yol kenarındaki tarlaya savruldu. Kiralık olan diğer araç ise hasar aldı.
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