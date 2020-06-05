Güzelyurt anayolunda iki aracın karıştığı bir kaza meydana geldi. Yılmazköy kavşağını geçip Güzelyurt'a doğru ilerleyen araçlar arasında meydana gelen kazada bir araç yoldan çıktı, yol kenarındaki tarlaya savruldu. Kiralık olan diğer araç ise hasar aldı.

Kazada iki kişinin yaralandığı öğrenildi

Ayrıntılar az sonra…