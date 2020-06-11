Personel yok hizmet durdu

Motorlu Araçlar Birimi Girne Şubesi’nde süresiz grev başladı

Personel yok hizmet durdu
banner432

Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası VERGİ-SEN, Trafik Dairesi’ne bağlı Motorlu Araçlar Birimi Girne Şubesi’nde yeterli personelin olmaması sebebiyle süresiz grev yapıyor.
Sendika Motorlu Araçlar Birimi Girne Şubesi’nde saat 09.30’da basın açıklaması yaptı.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
Gönder
YORUMLAR
Vedat
Vedat - 4 saat Önce

Yine başladılar personel istihdamı ve devleti soyma planlarına.. Oraya gidenler bilir, en az 15 kişi boş boş dolaşıyor ortalıkta, ne personel yetersizliği? Allah sizi bildiği gibi yapsın, batıracaksınız sonunda bu ülkeyi, az kaldı.

SIRADAKİ HABER
Özersay kara sınır kapıları için tarih verdi
Özersay kara sınır kapıları için tarih verdi
  1. KIBRIS