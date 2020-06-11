Personel yok hizmet durdu

Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası VERGİ-SEN, Trafik Dairesi’ne bağlı Motorlu Araçlar Birimi Girne Şubesi’nde yeterli personelin olmaması sebebiyle süresiz grev yapıyor.

Sendika Motorlu Araçlar Birimi Girne Şubesi’nde saat 09.30’da basın açıklaması yaptı.