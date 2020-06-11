Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası VERGİ-SEN, Trafik Dairesi’ne bağlı Motorlu Araçlar Birimi Girne Şubesi’nde yeterli personelin olmaması sebebiyle süresiz grev yapıyor.
Sendika Motorlu Araçlar Birimi Girne Şubesi’nde saat 09.30’da basın açıklaması yaptı.
Personel yok hizmet durdu
Motorlu Araçlar Birimi Girne Şubesi’nde süresiz grev başladı
Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası VERGİ-SEN, Trafik Dairesi’ne bağlı Motorlu Araçlar Birimi Girne Şubesi’nde yeterli personelin olmaması sebebiyle süresiz grev yapıyor.
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YORUMLAR
Yine başladılar personel istihdamı ve devleti soyma planlarına.. Oraya gidenler bilir, en az 15 kişi boş boş dolaşıyor ortalıkta, ne personel yetersizliği? Allah sizi bildiği gibi yapsın, batıracaksınız sonunda bu ülkeyi, az kaldı.