Sporda altyapı vurgusu

Başbakan Ersin Tatar Coronavirüs salgını nedeniyle duran spor müsabakalarının Mayıs ayı içinde antrenmanlarının başlayabileceğini söyledi.

Spor önemli

Dünya ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19’la mücadele verildiğini, KKTC olarak iyi bir yönetim ortaya koyduklarını ve cesur kararlar aldıklarını belirten Başbakan Ersin Tatar, gelecekle ilgili planlama yapacaklarını, sporun çok önemli olduğunu vurguladı.

Faaliyetlerin erken zamanda başlamasını biz de istiyoruz

Tatar, başta Futbol Federasyonu ve diğer federasyonlar olmak üzere işin ekonomisi ile uğraştıklarını, faaliyetlerin en erken zamanda başlamasını kendilerinin de istediğini belirtti. Geleceği şekillendirirken Mayıs ayı sonuna doğru kademe kademe sporun başlayacağı düşüncesinde olduklarını belirten Başbakan Ersin Tatar, bilim ve sağlık kurullarının alacağı kararlar doğrultusunda çalışmaların grup olarak yapılabileceği düşüncesinde olduğunu ifade etti.

Mayıs’ta başlayabilir

Sürecin böyle devam etmesi halinde Mayıs başında kontrollü antrenmanları başlatabileceklerini belirten Tatar “Haziran ayında da öncelikle futbolu ve birçok branşı oynatabiliriz” dedi. Gece maçlarına da sıcak baktığını ve elektrik ücretleri konusunda gereken desteğin de verilerek gece maçlarının ön plana çıkarılabileceğini açıkladı. “Eğer süreç seyircisiz gerektirirse öyle de yapabiliriz ama sağlık ve bilim kurulundan gelecek olan karara göre yön vereceğiz. Ben iyiye gittiğimizi düşünüyorum” açıklaması yapan Başbakan Tatar sporseverlere umut verdi.

Kulüplerin zorda olduğunu biliyoruz

Kulüplerin ekonomik olarak çok zor durumda olduğunun bilinci içerisinde olduklarını kaydeden Tatar, spor fonu kaynaklarının değerlendirilmekte olduğunu, kesintiler olabileceğini belirterek bu kaynağın spor ve futbol için kullanılacağını söyledi.

Spor gençlik için önemli

Sporun gençlik açısından ne kadar önemli olduğunu bildiklerini söyleyen Başbakan Ersin Tatar, “Gençler bizim için çok önemlidir.” dedi. Öncelikli olarak spora önem verdiklerine dikkat çeken Ersin Tatar, spor faaliyetlerinin yapılacağının müjdesini de verdi.

Hayat çok değişecek

İçte spora daha fazla yoğunlaşılması gerektiğine işaret eden Tatar, Corona öncesi ve sonrası hayatın değişeceğini, öz değerlerimize daha fazla önem vermeleri gerektiğini ve eğlenceden daha çok spora önem verilmesi gerektiği mesajını verdi. Sağlığımıza özen göstermemizin de şart olduğuna dikkat çeken Tatar, yeni kültür ve yeni alışkanlıklar olacağını ama sağlıklı yaşam için spora daha fazla ilgi gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Spora öncülük yapacağız

Spora verilecek önemle öncülük yapacaklarını ifade eden Ersin Tatar, çocukları spora yönlendirmek, kişisel yeteneklerini keşfetmek ve onlara bu konuda destek olunarak her türlü faaliyetin yapılması için spora ve sağlığa daha fazla önem verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Tasarruf yapılması gerekir

Tasarruf yapılması konusuna dikkat çeken Başbakan Ersin Tatar, bütçeleri kendi öz kaynaklarımıza ayırarak, kendi gençlerimize daha fazla önem ve şans verilmesi gerektiğini vurguladı.

Kendi gençlerimize daha fazla harcama yapmamız lazım

Ülkeye kaliteli yabancı futbolcular geldiğini hatırlatan Tatar, önemli hizmetleri ve katkıları olduğunu, bunun değerini bildiklerini belirterek, kalite ve yetenek meselesinin varlığını bildiklerini ancak ekonomik olarak düşünüldüğünde kendi gençlerimize daha fazla harcama yapma durumunda olduklarını kaydetti.

Altyapıya yatırım yapılsın

Kalkınma Bankasından borçlanma konusuna da değinen Başbakan Ersin Tatar, borçlanma olması halinde geri ödenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Yapılacak yatırımların altyapılara da harcanmasına sıcak baktıklarını söyleyen Ersin Tatar, cari giderlerden kaçınarak altyapıya kalıcı harcamaların olması gerektiğine vurgu yaptı.

Ödemeler için talimat verildi

Spor Federasyonları ve kulüplerin alacakları konusuna da değinen Başbakan Ersin Tatar, ödenmesi için gerekli talimatı verdiğini ve gerekli çalışmaların sürdüğünü söyledi.