Belediyelerin sağlık birimi sorumlularıyla toplantı gerçekleştirildi

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin organizasyonuyla Covid-19 ‘la mücadele kapsamında belediyelerin sağlık birimi sorumluları ile bir toplantı gerçekleştirildi.

Yapılan yazılı açıklamaya göre toplantı, mesafe kuralına uymak maksadıyla K. T. Belediyeler Birliği bahçesinde yapıldı.

Toplantıda, K. T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, K. T. Belediyeler Birliği Asbaşkanı ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile K. T. Belediyeler Birliği Genel Koordinatörü Hüseyin Köle de yer aldı.

Coronavirüsle mücadelede en aktif şekilde çalışan belediyelerin sağlık birimlerinin bugüne kadar yaptıkları, ilaçlama ve dezenfekte işlemleri gibi çalışmaların ele alındığı toplantıda, önümüzdeki süreçte neler yapılabileceği konusu görüşüldü.

Sahada en aktif bir şekilde görev alan belediyelerin, sağlık birimi yetkilileri ile yapılan çalışmaların eş güdüm içerisine alınması ve iyi olan uygulamaların ortaklaştırılması amacıyla gerçekleştirilen toplantıda tüm belediyelere online olarak güncel bilgi akışı sağlayacak bir sistem oluşturulmasına karar verildi.

K. T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve K. T. Belediyeler Birliği Asbaşkanı ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın konuşma yaptığı toplantıda sağlık birimi yetkilileri ile bir süre sonra yeniden bir toplantı gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.