HP Milletvekili Jale Refik Rogers, mecbur olmadıkça evinden dışarı çıkmıyor

Halkın Partisi (HP) milletvekili Jale Refik Rogers, komite toplantısı olmadığı sürece dışarıya çıkmıyor ve işlerini evden yürütüyor.

Bilgisayarın başında çalışma yaparken, diğer yandan ailesine de zaman ayırıp, yemek yapıyor, çocuklarıyla ilgileniyor ve dünyadaki sağlıkla ilgili gelişmeleri takip ediyor.

Soru: Corona yasakları başladığından bu yana günleriniz nasıl geçiyor? Evde misiniz, herhangi bir yardım komitesine çağrıldınız mı?

Rogers: İçinden geçmekte olduğumuz süreç nedeniyle çoğunlukla evden çalışmaktayım sadece toplantılar için dışarı çıkıyorum. Başbakanlık bilim kuruluna üye olduğum için oradaki çalışmalara katkıda bulunmaktayım aynı zamanda sağlık bakanlığının test çalışmaları kapsamında komite toplantılarına katılmaktayım.

Soru: Yürüyüş veya spor yapıyor musunuz?

Rogers: Normal zamanlarda hem yürüyüş hem spor yapıyorum ama şu an ki süreçten dolayı ara verdim… Evden çok zor…

Soru: Yemek pişiriyor musunuz? En iddialı olduğunuz yemekler hangileridir?

Rogers: Yemek pişirmeye fazlasıyla vakit ayırmaktayım. Özellikle eşim yabancı olduğu için onların kültürüne ait olan bir hindi tarifinde iddialıyım.

Unorthodox dizisini izledi

Soru: Bu sürede okuduğunuz kitap, izlediğiniz film var mı? Varsa isimleri!

Rogers: Unorthodox adlı yabancı diziyi izledim bu süreçte. Bu günlerde gece gündüz Dünya Sağlık Örgütü’nün rehberlerini okuyorum.

Soru: Hükümetin bu krizi iyi yönettiğine inanıyor musunuz?

Rogers: Evet inanıyorum. Kapatma kararı erken alındı dolayısıyla fazlasıyla etkili oldu. İşyerlerinin idari izinleri ve okulların tatil edilmesi virüsün yayılmasını önlemede başarılı olan kararlardı. Ancak sonsuza kadar böyle devam edemeyeceğimiz için sürece uygun bir şekilde sağlık altyapısının güçlendirilmesi lazım…

Soru: Sizce Cumhurbaşkanı bu süreçte yeterince etkin oldu mu?

Rogers: Cumhurbaşkanı bu süreçte hükümet ile iletişim içinde olmuştur. İki toplumlu sağlık teknik komitesi de salgın ile ilgili iletişim ve işbirliğine devam etmektedir.