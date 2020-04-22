UBP milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, evin kahvaltı sofrasını hazırlıyor

UBP milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Coronavirüs salgını sonrasında evine kapananlardan biri… Genellikle kahvaltı sofralarını kendisinin hazırladığını söylüyor “Yumurtalı ayrelli benim işim” diyor.

Hasipoğlu, akşamları ise tüm dünyada fenomen haline gelen İspanyol yapımı soygun ve suç dizisi La Casa De Papel'i izliyor.

Soru: Corona yasakları başladığından bu yana günleriniz nasıl geçiyor? Evde misiniz, herhangi bir yardım komitesine çağrıldınız mı?

Hasipoğlu: Herhangi biri yardım komitesine çağrılmadım. Benim edindiğim bilgi Başbakanlıkta bir yardım komitesi kuruldu. Evde geçiriyorum zamanımı toplantı olunca Lefkoşa’ya gidiyorum. Onun dışında şahsım ihtiyaçlı vatandaşlara yardımcı oluyorum.

Soru: Yürüyüş veya spor yapıyor musunuz?

Hasipoğlu: Yürüyüş ve spor yapmıyorum. Evin etrafında biraz yürümüyorum o kadar.

Soru: Yemek pişiriyor musunuz? En iddialı olduğunuz yemekler hangileridir?

Hasipoğlu: Evde kahvaltılardan sorumluyum. Değişik değişik ayrelli’li yumurta yapıyorum. Tost çeşitleri melemen. Özellikle ayrelli’li yumurta zeytin ve hellimde iddialıyım.

Bilişim suçlarıyla ilgili çalışma

Soru: : Bu sürede okuduğunuz kitap, izlediğiniz film var mı? Varsa isimleri!

Hasipoğlu: Bu sürede okuduğum kitaplar var. tüm dünyada fenomen haline gelen İspanyol yapımı soygun ve suç dizisi La Casa De Papel'i izliyorum.

Bir de komitede gündeme alacağım yasların hazırlığını yapıyorum. Bilişim suçlarıyla başlayacağız kısmetse.

Ayrıca krizden çıktıktan sonra ne gibi yatırım imkanları olabilir ülkede onunla ilgili de çalışma yapmaktayım.

Soru: Hükümetin bu krizi iyi yönettiğine inanıyor musunuz?

Hasipoğlu: İkiye ayırmak lazım. Sağlık konusunda iyi yönetildiğini düşünüyorum. Ekonomik tedbirler konusunda iyi gidiyor ama daha ekonominin menfi etkilerini daha göremedik ilerleyen süreçte buna hazırlanmak gerekiyor. Bu noktada daha yolun başındayız.

Soru: Sizce Cumhurbaşkanı bu süreçte yeterince etkin oldu mu?

Hasipoğlu: Cumhurbaşkanı bir danışma kurulu kurdu. Ben her türlü farklı fikrin bu süreçte alınması taraftayım. Ama günün sonunda buradaki esas sorumlu Sağlık Bakanlığı bütün danışma kurulları sağlık bakanlığı bünyesinde toplanması gerekir. Cumhurbaşkanı da bir katkı koyacaksa Sağlık Bakanlığı bünyesinde koyması gerektiğini düşünüyorum.

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2020, 10:00