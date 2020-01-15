Takas gerçekleşti

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Cihangir, Göçmenköy'ün golcü ismi Joseph'i kiralık olarak kadrosuna katarken, karşılığında ise Erol Aksunlar'ı başkent ekibine kiraladı.

Cihangir ile Göçmenköy arasında takas transfer gerçekleştirildi. İlk devrenin tamamlanmasına iki hafta kala takımdan ayrılacağını duyuran Cihangir'in deneyimli oyuncusu Erol Aksunlar'ın yeni adresi Göçmenköy olurken, Cihangir ise Erol'a karşılık Göçmenköy'ün golcü ismi Joseph'i kiraladı. Böylelikle Mesarya ekibi Ndue'den doğan hücum eksikliğini, Göçmenköy ise savunmadaki eksikliğini tamamlamış oldu.

Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2020, 13:32