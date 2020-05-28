Türkiye ile ilişkilerde MOK önemli

Milli Olimpiyat Komitesi Dış İlişkiler Kurulu üyeliğinde bulunmuş, Dopingle Mücadele Kurulu üyesi ve Spor Dairesi Dış İlişkiler Amiri Sertaç Bozatlı, Milli Olimpiyat Komitesi’nin tam anlamıyla faaliyet göstermesiyle ülkedeki ambargoların önünün açılabileceğini söyledi.

KKTC MOK aktif rol üstlenmeli

Bozatlı, Milli Olimpiyat Komitesi tüzüğünün IOC kurallarına uygun olarak yeniden revize edilmesi gerektiğini belirterek Türkiye ile ilişkilerin eskiden olduğu seviyeye getirilmesi gerektiğini ve spor alanında açılımlar konusunda KKTC Milli Olimpiyat Komitesi’nin aktif rol üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

MOK spor politikasını belirlemede aktif olacak

“Spor alanında Milli Olimpiyat Komitesi’nin gerek ulusal gerekse uluslararası alandaki planlamaları devletin spor politikasını belirlemesinde büyük katkı sağlayacaktır” diyen

Sertaç Bozatlı “Türkiye spor federasyonları ile spor federasyonlarımızın yeniden ilişkileri güçlü hale gelmesi ile dışa açılım konusunda gelişmeler olacaktır” dedi.

MOK sorunlar nedeniyle görevini yapamadı

Ülkemizde Milli Olimpiyat Komitesi’nin uzun yıllardır yaşanan sorunlardan dolayı üstlendiği lokomotif görevini yerine getiremediğini vurgulayan Sertaç Bozatlı “Uluslararası olimpiyat komitesi (IOC) kurallarına ve yapısında çalışacak bir ulusal olimpiyat komitesi her zaman ülkemizin spor altyapılarının organizesine, doğru tesisleşmeye, kaynakların verimli kullanılmasına, dışa açılımlar ve ulusal organizasyonların kalite seviyesinin artırılmasına büyük katkı koyabilecek organlardır” dedi.

Ülkemizde de IOC kurallarına göre bir MOK olmalı

“Olimpiyat komitesinde aktif çalıştığım dönemlerde komitenin ülke sporundaki sürece nasıl katkı koyduğunu en fazla bilen ve yaşayan kişilerden biriyim” diyen Bozatlı “Bu sebeple artık ülkemizde de IOC kriterlerine göre oluşacak bir olimpiyat komitesinin ulusal ve uluslararası spor planlamalarına vereceği katkı spor ailesinde hissedilecektir” dedi.

İlişkilerde öncü olacak

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi’nin Türkiye ile olan ilişkilerde öncü olacağını ve sorumluluk alan büyük bir sivil toplum örgütü olacağını kaydeden Sertaç Bozatlı “Bu oluşum olimpik sporlar, paralimpik sporlar, gelişmekte olan sporlar, yöresel sporlar ve IOC tarafından kabul edilen tüm spor branşlarının planlama ve organize edilmesine büyük katkı koyacaktır” dedi.

Dopingle Mücadele Kurulu sürece dahil edilmeli

Dünya sporunun önemli paydaşlarından biri olan Dünya Dopingle Mücadele Kurulu WADA'nın spor anına verdiği desteğin küçümsenemeyeceğini söyleyen Bozatlı “Ülkemizdeki bağımsız dopingle mücadele kurulu da doğru ve sağlıklı planlamalar için bu sürece dahil edilmelidir” dedi.



Tatar sürece destek veriyor

Sertaç Bozatlı, Milli Olimpiyat Komitesi’nin yeniden revize edilmesi çalışmalarına Başbakan Ersin Tatar’ın büyük destek verdiğini ve gelişmeleri yakından takip edip sürekli bilgi aldığını belirterek, “Başbakanımız da sporun artık dışa açılmasının MOK kanalıyla olacağına inanıyor ve bunu destekliyor” dedi.

