Ekonomiyi etkiler

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, Covid-19 önlemlerine uyulmaması halinde ülkede ekonomik sıkıntıların yeniden yaşanabileceği uyarısında bulundu.

UBP’den yapılan açıklamaya göre; Başbakan Saner, Güzelyurt İlçesi’nde bulunan Aydınköy, Aşağı ve Yukarı Bostancı, Serhatköy, Şahinler, Gayretköy ve Mevlevi köylerini ziyaret etti.

Saner, ziyaretleri öncesinde, UBP Güzelyurt İlçe binasında partilileriyle bir araya da geldi.

Ersan Saner’e ziyaretlerinde, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, İçişleri Bakanı Kutlu Evren ve bakanlık bürokratları eşlik etti.

Saner, Güzelyurt’taki köylere yaptığı ziyaretlerinde, Covid-19 salgını ile mücadele konusunda da açıklamalarda bulunarak, salgınının henüz bitmediğini ve vatandaşların bireysel korunma kurallarına uymaya devam etmeleri gerektiğini vurguladı. Saner, şunları söyledi:

“Tedbiri elden bırakmadan açılma sürecimizi devam ettiriyoruz ancak salgın henüz bitmedi. Önlemlere, kurallara harfiyen uymalıyız. Açılma süreci ile birlikte Covid-19 vaka sayısında artışlar gözlemlenmektedir. Eğer önlemlere uymazsak, ekonomik sıkıntılara yeniden maruz kalabilir, devletin yükünü artırır, halk olarak sıkıntı yaşayabiliriz.

Saner, Coronavirüs salgını ile mücadele ederken, ekonominin ayağa kalkması için çalıştıklarını da söyledi.

Hibe verilecek

Saner, Türkiye ile imzalanan Mali ve İktisadi İşbirliği Protokolü’nde yer alan 2’nci dilim hibe yardımlarının da verildiğini belirterek, şunları kaydetti:

Önemli miktarda bir kaynak daha reel sektörümüze ve ihtiyaçlı vatandaşlarımıza hibe olarak verilecektir. Gelir düzeyi düşük yaklaşık 4 bin vatandaşımıza 6 milyon TL, arıcılık, balıkçılık, çiftçilikle uğraşan yaklaşık 7 bin vatandaşımıza 10 milyon TL, salgından etkilenen 8 bin 700 esnaf ve zanaatkarımıza 15 milyon TL, sanayicilerimize fuarlara katılım desteği olarak 3 milyon TL hibe desteği vereceğiz.

Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2021, 03:28