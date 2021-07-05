Haberleşme sektöründe gelirler arttı

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) Başkanı Kadri Bürüncük, pandemi döneminde elektronik haberleşme sektörünün gelirlerinin 2019’da 489 milyon TL iken 2020’de 514 milyon TL’ye yükseldiğini söyledi.

Bürüncük, “Tabi çok sayıda kapalı şirket de oldu onların internet kullanmadığını da göz önüne alırsak böyle bir dönemde sektörün TL bazında da olsa gelir elde etmesi önemlidir” dedi.

Bürüncük, akıllı cihaz kullanım oranının da son yıllarda giderek arttığını dile getirdi.

BTHK Başkanı Kadri Bürüncük ithalatçıların son 5 yıl içinde yaptığı cihaz kaydının 745 bine yakın olduğunu ifade etti.

Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) sorularını yanıtlayan Bürüncük, Bilişim Yasasının kapsamıyla ilgili açıklamalarda da bulundu.

BTHK’nın görev alanlarından biri de Bilişim Yasası gereği üzerine düşen görevleri yerine getirmek.

Bürüncük yasanın tam olarak uygulanabilmesi için ilgili tüzüğün bir an önce netleştirilmesine ihtiyaç olduğunu söyleyerek, “tüzükle bazı uygulama yöntemleri netleşecek ama tüzük geçmeden de yasa yürürlüktedir. Bu yüzden kurallara hemen uymak zorundayız” dedi.

Bürüncük, yasanın bilişim alanında işlenen ve daha önce suç olmayan yeni suçları tanımlamak birlikte herhangi başka bir yasaya göre suç olan bir şeyin de internet ortamında yayınlanmasını mahkeme kararıyla engellemeyi öngördüğünü dile getirdi.

Başkan Bürüncük, yasayla bilişim sistemleri üzerinde sahtecilik ve dolandırıcılık yapmak, kredi kartı sahteciliği ve çocuk pornografisi gibi suçların da bu yasayla tanımlandığını dile getirdi.

Mahkeme kararı olmadan olmaz

Bürüncük, “Polisin bilişim sistemleri ve yazılımları üzerinde arama kopyalama el koyması konusunda çok önemli düzenlemeler yapıldı. Polise önemli kısıtlamalar getirildi. Artık mahkeme kararı olmadan hiçbir bilişim sistemi üzerinde arama yapılamaz” dedi.

Bürüncük mahkeme kararı zaman alacaksa ve polisin delil tutması gerekiyorsa bilgilerin bir kopyasının alınıp şifreli şekilde cihaz sahibine verildiğini anlattı.

Bürüncük bunların uluslararası alanda kullanılan yöntemler olduğunu ifade etti.

Yasa dışı içeriğin mahkeme kararıyla servis sağlayıcılar tarafından engellenmesi konusunda da açıklamalar yapan Bürüncük, BTHK’nın bazı durumlarda mahkeme kararı olmadan geçici süreliğine adım atma yetkisi olduğunu ifade etti.

Çocuk pornografisi, terörizm, bankalar veya müşterilerine ait sırların açıklanması, sanal bet gibi konularda bir şikâyet alındığında BTHK’nın derhal müdahale hakkı olduğunu belirten Bürüncük, “Erişim engeli kararı hemen üretilir ama 24 saat içinde derhal mahkeme kararı alınmazsa engel ortadan kalkar” dedi.

Gelirler arttı

Pandemi döneminde elektronik haberleşme sektörünün nasıl bir performans gösterdiği sorusu üzerine Bürüncük “Sektör gelirleri 2019’da 489 milyon TL iken 2020’de 514 milyon TL’ye yükseldi. Tabi çok sayıda kapalı şirket de oldu onların internet kullanmadığını da göz önüne alırsak böyle bir dönemde sektörün TL bazında da olsa gelir elde etmesi önemlidir” dedi.

Telefon Dairesi gelirlerinde düzenli bir düşüş görüldüğüne işaret eden Bürüncük, internet servis sağlayıcılarının gelirleri 2019’da 103 milyon TL iken, 2020’de 124 milyon TL’ye çıktığını dile getirdi.

2021 ilk çeyreğinde internet kullanımında bir düşüş görüldüğünü ancak bunun şubat tatili nedeniyle olabileceğini söyleyen Bürüncük, mobil haberleşme verilerinin bu dönemde dalgalı bir seyir izlediğini anlattı.

Akıllı cihaz kullanım oranı artıyor

Akıllı cihaz kullanım oranının son yıllarda giderek arttığını dile getiren Bürüncük, öte yandan pandemi döneminde telefon kayıtlarında ciddi bir düşüş yaşandığını dile getirdi. 2020 ilk iki çeyrekte 43 binlerde olan bu rakamın, 3’üncü çeyrekte 18 binlere, 4’üncü çeyrekte 11 binlere düştüğünü anlatan Bürüncük, bu yılın ilk çeyreğinde ise rakamın 50 bine çıktığını anlattı. Bürüncük ithalatçıların son 5 yıl içinde yaptığı cihaz kaydının 745 bine yakın olduğunu dile getirdi.

2020 ilk çeyrekte bir kere olsun kullanılan İMEİ sayısının 816 bin 964 olduğunu, son çeyrekte aktif abone sayısının 655 bin 758 olduğunu dile getiren Bürüncük, bu rakama elektrik sayacı ve araç takip sistemi gibi sim kart kullanan cihazların da dahil olduğunu vurguladı.

Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2021, 04:11